Juve, segnali da N'Zonzi. Pronto nuovo assalto a Can?

Fonte immagine: Wikipedia

Dopo le uscite, il colpo in entrata. La Juventus ha piazzato nei giorni scorso Mario Lemina al Southampton incassando 17 milioni di Euro, più tre di eventuali bonus, ed è vicina alla cessione di Tomas Rincon al Torino in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo a seconda delle presenze) per nove milioni totali. Ora è il momento di lavorare sul centrocampista in entrata, con importanti novità che giungono dalla stampa.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, sembra che i bianconeri vogliano provare a dare l'ultimo assalto ad Emre Can, giocatore seguito già da settimane su cui il Liverpool ha però alzato il muro. Il tedesco, di origini turche, fa parte della schiera di giocatori in scadenza 2018 ma che non hanno voglia di rinnovare il contratto (Alexis Sanchez, tra gli altri) e cambierebbero volentieri aria. Nel Merseyside la volontà di rinunciare all'ex Bayern Monaco e Bayer Leverkusen è in realtà poca, lo stesso Klopp non se ne vorrebbe privare e in ogni caso la richiesta sarebbe di oltre trenta milioni di Euro. La Juve, invece, è pronta ad offrirne altri 25, facendo leva sulla volontà del giocatore di non rinnovare il contratto. Una situazione simile a quella di Blaise Matuidi un anno fa: il Psg, dopo aver acconsentito alla cessione, si tirò indietro.

Il francese è anche quest'anno nei radar di Marotta e Paratici, c'è però un prezzo da abbattere: la richiesta di 30 milioni di Euro dello sceicco Al-Khelaifi è eccessiva, secondo la società bianconera, la quale avrebbe presentato una prima offerta pari alla metà. Ancora più costoso sarebbe un altro francese come Steven N'Zonzi, che ha una clausola di 40 milioni. Proprio ieri, tra l'altro, l'entourage dell'ex Blackburn e Stoke avrebbe presentato al Siviglia, squadra proprietaria del cartellino, una richiesta di trasferimento, provando ad aiutare la Juventus ad abbassare il prezzo, al momento piuttosto alto per un classe 1988.

L'ultima idea, più simile ad una suggestione, riguarda invece Kevin Strootman. Il centrocampista della Roma aveva una clausola di 45 milioni di Euro, scaduta però il 31 luglio. I bianconeri potrebbero provarci, ma Monchi ha già affermato che l'olandese non è in vendita. Non sembra esserci margine di trattativa, ma mai dire mai. Specialmente se dovesse andare in porto una maxi-operazione per l'esterno destro d'attacco (Mahrez o Berardi). Tante piste aperte, Allegri attende il rinforzo.