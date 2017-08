Juventus, parla Khedira: "Peccato per chi è partito, ma lottiamo per tutto"

ESPN FC

La Juventus ha sempre fame di vittoria come ha dichiarato uno dei suoi giocatori cardine cioè Sami Khedira. Il centrocampista tedesco ha parlato tramite i social network di molti argomenti. Dopo la delusione di Cardiff c'è voglia di ritornare a conquistare subito trofei partendo magari proprio dal primo impegno ufficiale della stagione in programma domenica ovvero la Supercoppa Italiana contro la Lazio.

Inoltre Khedira si è soffermato anche sui giocatori che hanno lasciato la squadra bianconera, ma, secondo lui, il gruppo con i nuovi arrivi è ancora più forte. Andiamo a leggere.

IL MESSAGGIO INTREGRALE

"Torniamo in campo domenica, dopo il precampionato siamo pronti per affrontare la Lazio ed è la prima opportunità per portare a casa il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana E' un peccato che alcuni bravi giocatori ci abbiano lasciato durante la pausa estiva ma è il calcio, i nuovi hanno portato grande qualità ed energia per cui penso che la nostra squadra sia anche migliore rispetto allo scorso anno. Essendo la Juventus, il nostro obiettivo è lottare sempre su tutti i fronti il più a lungo possibile".