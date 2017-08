Google Plus

Fonte immagine: Juventus.com

Domani sera, allo Stadio Olimpico, la Juventus inizierà ufficialmente la nuova stagione sfidando la Lazio con in palio la Supercoppa italiana. La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha intenzione di cominciare nel migliore dei modi portando a casa un nuovo trofeo e cancellare l’incubo di Cardiff. Di fronte, però, avrà degli avversari desiderosi di fare bella figura davanti al proprio pubblico.

I precedenti in Supercoppa

Domani sera, bianconeri e biancocelesti giocheranno la quarta finale di Supercoppa, la seconda nella capitale. Nelle tre finali precedenti, ci sono state due vittorie dei campioni d’Italia e una sola da parte delle Aquile. Il club romano si aggiudicò la prima finale contro la Juve, nel 1998 in quel del Delle Alpi col risultato di 2-1. Pavel Nedved portò in vantaggio gli ospiti al 37’, poi un rigore di Alessandro Del Piero riportò il risultato in parità nei minuti finali; la successiva rete di Sergio Conceiçao consegnò la coppa nelle mani dei giocatori della Lazio. Quindici anni dopo la Vecchia Signora ha ottenuto la sua rivincita battendo i biancocelesti proprio all’Olimpico con un umiliante 4-0 che ha portato le firme di Paul Pogba, Giorgio Chiellini, Stephan Lichtsteiner e Carlos Tevez.

L’ultimo precedente risale a due anni fa ed ha avuto luogo in campo neutro, a Shanghai. Le reti di Mario Mandzukic e Paulo Dybala, appena acquistati dal club piemontese, hanno deciso l’incontro e permesso alla Juventus di conquistare la settima Supercoppa della propria storia.

Lazio: sesta finale in cinque anni

Considerando anche la Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi quest’anno disputerà la sesta finale nelle ultime cinque stagioni. Contro la Juve dovrà sfatare un tabù di cinque sconfitte consecutive, tutte contro i vice-campioni d’Europa. L’ultima vittoria dei biancocelesti risale alla finale di Coppa Italia del 2013 contro i cugini della Roma, nella quale fu decisivo il gol di Senad Lulić. Addirittura l’ultima vittoria contro la Juve risale al 2004. In quella occasione i capitolini, allora allenati da Roberto Mancini, conquistarono la TIM Cup al termine di un doppio confronto: vittoria per 2-0 all’andata, pareggio per 2-2 al ritorno.