Juventus - I convocati per la Supercoppa: tutti presenti

Si avvicina ormai a grandi passi il primo impegno ufficiale della stagione della Juventus. La sfida di domani con la Lazio, valida per la Supercoppa Italiana, chiama Allegri a compiere le prime scelte in ottica vittoria e di certo il compito non sarà facile, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Dopo la rifinitura mattutina svoltasi allo Juventus Training Center di Vinovo, il mister bianconero ha diramato la lista dei ventitré convocati per la sfida di Supercoppa Italiana. Allegri ha selezionato tutti i giocatori disponibili per la sfida, compresi Szczesny che ha ripreso da pochi giorni ad allenarsi con il gruppo dopo il problema avuto in America ed il giovane Kean, nelle ultime ore al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in orbita Psv forse a titolo definitivo. Assieme al giovane attaccante bianconero sono presenti anche tutti i big del nuovo reparto offensivo a disposizione di Max Allegri, ma solo quattro di loro vedranno il campo dal primo minuto.

La formazione che ha in mente il tecnico livornese è pressoché quella dello scorso anno con due dubbi: uno a centrocampo ed uno in attacco. Le certezze sono quelle della retroguardia che dovrà proteggere Gianluigi Buffon, quasi certamente all'inizio della sua ultima stagione in bianconero: a destra partirà dal primo minuto Mattia De Sciglio che farà da contraltare alle scorribande offensive di Alex Sandro sull'out di sinistra, mentre al centro ci saranno Giorgio Chiellini e Daniele Rugani, che finalmente trova lo spazio per poter emergere in maniera definitiva. In mezzo al campo se Pjanic è certo della maglia da titolare, Sami Khedira dovrà combattere con Claudio Marchisio e in questo momento sembra essere dietro nelle gerarchie. Lo stesso discorso vale per l'out offensivo di destra con Juan Cuadrado in leggero ritardo di considerazione rispetto al nuovo arrivato Douglas Costa che ha mostrato lampi di classe nelle amichevoli estive. Le restanti tre magli offensive sono confermate: Manduzkic, Higuain e Paulo Dybala che disputerà la sua prima partita con la 10 sulle spalle.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain,