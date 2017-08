Lazio - Juventus in diretta, LIVE Supercoppa Italiana 2017 (20:45)

NOTE: Finale della Supercoppa Italiana 2017: in campo allo Stadio Olimpico c'è Lazio-Juventus. L'inizio della sfida è in programma alle ore 20:45.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Juventus, match valido per l'assegnazione della Supercoppa Italiana 2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Massa.

Diretta Lazio-Juventus

QUI LAZIO

È stata un'estate tutto sommato tranquilla quella vissuta dai biancocelesti, che hanno fatto una buona preparazione e non hanno mai perso nelle loro amichevoli - togliendosi anche la soddisfazione di vincere fra le altre contro il Bayer Leverkusen e contro la SPAL -, mandando un segnale ai loro odierni avversari.

Un segnale di una squadra che c'è, aldilà di un mercato un po' deludente. Le principali operazioni sono state la cessione di Biglia ed il conseguente arrivo di Lucas Leiva; sono arrivati anche dei buoni ricambi, come Di Gennaro e Caicedo, ma forse la rosa a disposizione dovrà ancora essere ritoccata in alcuni reparti.

L'esempio più ovvio in questo senso è l'attacco, dove Keita Baldé è destinato all'addio - probabilmente, proprio verso i campioni d'Italia. Questo dovrebbe essere il motivo reale della sua mancata convocazione per la gara; insieme a lui, Felipe Anderson ha dei problemi fisici ed il tecnico laziale ha lasciato dei dubbi sulla sua presenza.

L'esultanza di Felipe Anderson e i suoi compagni dopo uno dei gol segnati in amichevole al Bayer Leverkusen. | corrieredellosport.it

Per risolvere quest'emergenza offensiva, Simone Inzaghi dovrebbe puntare su un 3-4-2-1 con Luis Alberto e Milinkovic-Savic a supportare l'ex di serata Immobile; Basta a ballottaggio con Marusic sulla destra, gli altri in mediana dovrebbero essere Parolo, Lucas Leiva e Lulic. Wallace, De Vrij - altro elemento per cui si parla parecchio nell'ottica di Madama - e Radu difenderanno invece la porta di Strakosha.

Live Lazio-Juventus

Il probabile 11 scelto da Simone Inzaghi | VAVEL.com via lineupbuilder.com

QUI JUVENTUS

La sconfitta in finale di Champions League a Cardiff è stato un momento di profonda delusione ed ha portato un po' di turbolenze negli ultimi mesi dei torinesi, che nel pre-campionato si sono comportati comunque bene fino all'ultimo incontro, quello perso a Wembley contro il Tottenham, che ha lanciato diversi allarmi sulla squadra.

In particolare in difesa, dove ci sono stati gli addii pesanti di Dani Alves e soprattutto Leonardo Bonucci, passato al Milan. Forse qualche ritocco in difesa - oltre all'arrivo del solo De Sciglio - verrà ancora attuato, ma comunque ci sono stati diversi arrivi in attacco: Douglas Costa si è preso la copertina, ma c'è anche Bernardeschi.

Un altro degli acquisti è stato Szczesny, che ha passato due anni proprio dall'altro lato della Capitale e oggi ha recuperato in tempo dal suo infortunio. Per rinforzare la corsia di destra del reparto che ha perso pezzi sembra invece sempre più vicino l'arrivo di Spinazzola, mentre con calma si sta lavorando ad un rinforzo a centrocampo.

I compagni festeggiano Mario Mandzukic, in gol nella partita estiva contro la Roma. | YouTube.

Max Allegri ripartirà la stagione come l'aveva finita, ovvero col 4-2-3-1. Buffon - che ha accompagnato il tecnico in conferenza stampa - avrà davanti a sè una linea formata da De Sciglio (o Lichtsteiner), Rugani (o Barzagli), Chiellini ed Alex Sandro. Marchisio è leggermente favorito su Khedira nel ballottaggio per il posto al fianco di Pjanic; davanti, Dybala Mandzukic ed Higuain di sicuro, sulla destra Cuadrado più avanti di Douglas Costa nelle quotazioni.