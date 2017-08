Juve, fatta per Matuidi: oggi le visite mediche, domani la presentazione

Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com

La Juventus ha (per davvero) il proprio rinforzo a centrocampo: è infatti in arrivo Blaise Matuidi. Questa mattina a Montecarlo l'amministratore delegato dei bianconeri Giuseppe Marotta ha incontrato il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Antero ed il giocatore, per chiudere definitivamente l'affare sulla base di 20 milioni più bonus. Accordo definito anche con il francese, che firmerà un triennale a circa 4 milioni di Euro all'anno.

Matuidi è già in viaggio per Torino, infatti nel pomeriggio sono in programma le visite mediche di rito al J|Medical. In serata dovrebbe arrivare anche l'ufficialità. Prevista invece per domani la presentazione, che si terrà a Villar Perosa, dove i bianconeri giocheranno la classica amichevole in famiglia contro la primavera.

Allegri trova così il proprio uomo in più per la mediana e spera di averlo già a disposizione per l'impegno di sabato contro il Cagliari. Difficilmente giocherà dal primo minuto, visto che si va verso un'accoppiata formata da Marchisio e Pjanic, ma potrebbe subentrare a gara in corso. Intanto, operazione chiusa: Matuidi è della Juve.