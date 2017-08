Nodo Spinazzola: il giocatore vuole la Juventus, ma l'Atalanta è decisa a trattenerlo

Juventus - Nodo Spinazzola, il giocatore vuole la Juventus ma l'Atalanta è decisa fortemente a trattenerlo.

Una situazione complicata, quasi di cuore, quella che vede protagonista Leonardo Spinazzola, giovane difensore dell'Atalanta in prestito dalla Juventus. Sono proprio i bianconeri che, in vista dell'imminente cessione di Kwadwo Asamoah, cercano un sostituto in grado di far rifiatare Alex Sandro. Il difensore si trova davanti a un bivio: la Juventus lo passò all'Atalanta nel 2016 con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto (con differenza di 3.5 milioni di Euro) a favore dei bianconeri, gli orobici successivamente lo hanno fatto giocare con costanza permettendogli di crescere e di mostrare, specialmente nella scorsa stagione, tutto il suo talento; il giocatore della Nazionale italiana deve scegliere dunque se rimanere a Bergamo o rifare le valigie per il suo ritorno a Torino, sponda bianconera.

Gasperini ovviamente non vuole privarsi del giovane talento italiano e tiene duro alle avances di Marotta e Paratici. In vista delle competizioni europee per l'Atalanta, il tecnico piemontese vorrebbe fare affidamento alle qualità di Spinazzola ma sembrerebbe che quest'ultimo abbia in testa solamente la vecchia signora. E' dunque un costante braccio di ferro tra le due società, ma Marotta pressa da più di un mese per riportare a Torino il giocatore di Foligno. Il contratto prevede un altro anno di permanenza a Bergamo, ma la Juventus vuole accorciare i tempi e per farlo servirebbe una somma da versare nelle casse dei neroazzurri. Secondo alcune indiscrezioni la società bianconera ha sondato il terreno per l'acquisto di Diego Laxalt, obiettivo dell'Atalanta, in modo da girarlo poi in prestito agli orobici. Esterno sinistro che è voluto anche da Roma e Newcastle e l'Atalanta in questo modo si assicurerebbe un ottimo sostituto per Spinazzola.

Asamoah perciò sembra aver concluso la sua avventura in bianconero; fermato da una brutta condropatia rotulea che dalla stagione 2014-15 lo ha costretto ad un vero e proprio calvario, si è ripreso al meglio essendo talvolta un buon sostituto ad Alex Sandro. La sua duttilità lo rende particolarmente speciale, infatti da terzino sinistro può tranquillamente passare a giocare da mezz'ala, e il Galatasaray sembra voler puntare su di lui per la prossima stagione. 8 milioni più 2 di bonus alla Juventus e 2.25 milioni di euro netti a stagione per il ghanese, che è molto vicino alla Turchia.