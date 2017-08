Juventus - Cagliari: i precedenti sorridono ai bianconeri

Un'immagine della gara dello scorso anno (Goal.com)

Mancano ormai poco più di 24 ore all'inizio del campionato di Serie A 2017-2018. Alle ore 18 saranno proprio i campioni d'Italia ad aprire le danze contro il Cagliari. Incontro sulla carta agevole, anche se le ultime prestazioni della Juventus non hanno esaltato e lasciano comunque un'aura di dubbio sul match. Le statistiche non sono certamente bibbia, tanto meno nel calcio, ma un'occhiata ai numeri fa sempre bene, ancor di più all'inizio del campionato.

La Juventus ha affrontato il Cagliari 81 volte in partite ufficiali, vincendo 38 partite, pareggiandone 29 e perdendone solo 14, segnando 111 gol e subendone 67. Isolando nel conteggio solo gli incontri in Serie A, sono 72 i match disputati, con un parziale di 35-26-11: 101 in questo caso i sol segnati, a fronte di 59 subiti. Un bilancio che, come ci si poteva aspettare, fa pendere l'ago della bilancia dalla parte dei bianconeri, chiamati a interrompere il digiuno di vittorie, soprattutto dopo due trofei consecutivi persi.

Andando a vedere invece i match disputati in casa dalla Juventus il bilancio continua ad essere dalla parte della vecchia signora, con 20 vittorie, 14 pareggi e due sole sconfitte: una nel 1968, quando Riva e Boninsegna ribaltarono il vantaggio di Haller e fissarono il punteggio sul 2-1; l'altra nel Gennaio del 2009, in una partita che fece sfumare ogni velleità di scudetto spedendo l'allora capolista Inter a +9 in classifica grazie al 3-2 firmato Buondini, Jeda e Matri.

Non si possono non ricordare altri match contro i sardi rivelatisi passaggi importanti della storia recente bianconera: primo tra tutti quello della seconda giornata del campionato 2007-2008, con i bianconeri da poco tornati in A e chiamati alla prima trasferta del campionato. Al Sant'Elia il Cagliari sfodera una grande prestazione, mentre una Juve ancora troppo acerba e molto sfortunata (due rigori dubbi assegnati contro e Zebina espulso) fatica a fronte di un giovane e arrembante Cagliari, che risponde colpo su colpo alle reti di Trezeguet prima e Del Piero poi, salvo capitolare all'ultimo minuto grazie all'inzuccata di Chiellini. Ma ovviamente il match che tutti i tifosi bianconeri ricordano è quello giocato nel Maggio del 2012, quando sul neutro di Trieste Mirko Vucinic regala ai bianconeri tre punti decisivi per lo scudetto, grazie al contemporaneo suicidio del Milan nel derby.

Tornando a tempi ancor più recenti, nello scorso campionato i bianconeri sono riusciti ad ottenere il bottino pieno contro i cagliaritani, portando a casa 6 punti molto importanti. A Torino i bianconeri si sono concessi un bel poker, con le reti di Rugani, Higuain, Dani Alves e l'autorete finale di Ceppitelli. La gara di ritorno invece è stata teatro della doppietta di Gonzalo Higuain. Ma adesso è arrivato il momento di tornare al presente: la Juve è chiamata ad una grande prova per cominciare al meglio il campionato, e non ci sono statistiche che tengono quando è il momento di scendere in campo.