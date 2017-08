Mercato Juve: si apre la pista Sokratis per la difesa

Mercato Juve: si apre la pista Sokratis

I recenti acquisti del calciomercato targato Juventus hanno visto l'aumento del potenziale offensivo con l'arrivo di Douglas Costa e Federico Bernardesch, mentre la mediana è stata sistemata con l'arrivo (ancora da ufficializzare nero su bianco) del nazionale francese Blaise Matuidi, il quale garantisce potenza e corsa oltre che a molteplici soluzioni tattiche. Resta dunque solo il reparto difensivo da sistemare.

Le partenze shock di Bonucci e Dani Alves hanno scosso il reparto difensivo bianconero, le cui incertezze sono risultate fatali in Supercoppa. Il campanello d'allarme già è suonato nell'International Champions Cup e l'arrivo del solo De Sciglio (oltre al portiere Sczczesny) non sembra aver colmato le lacune lasciate dai due partenti. Quattro centrali sono più che sufficienti per la difesa a quattro, punto di partenza della Juventus, ma ciò che lascia perplessi è l'effettiva validità fisica degli over trenta Barzagli, Benatia e Chiellini. Urge quindi un centrale d'esperienza che possa garantire qualità ed integrità fisica, ed oltre ai soliti noti, nella giornata di ieri è spuntata una new entry.

Oltre ai soliti De Vrij, in scadenza 2018, e Garay, che però appare promesso allo Spartak Mosca, si è inserito nelle idee della dirigenza bianconera il difensore greco ex Genoa e Milan ed attualmente in forza al Borussia Dortmund Sokratis Papastathopulos. Proprio ieri il difensore greco ha affermato di aver avuto un colloquio con mister Allegri, già suo allenatore ai tempi del Milan. Che sia lui il colpo all'ultimo di Marotta? Vedremo. Intanto però Sokratis conferma i contatti tra lui ed il mister bianconero, una chiacchierata informale dal contenuto ovviamente segreto. Mancherebbe il terzo indizio per fare una prova e rendere Papastathopulos ufficialmente un obiettivo della Juventus.

Un giocatore che potrebbe garantire solidità difensiva ma soprattutto esperienza europea, ottimo per il turn over ma anche per importanti partite di cartello. Ventinove anni compiuti da poco, Sokratis potrebbe anche giocare nella difesa a tre nonché come terzino in luogo di Barzagli, ruolo già coperto più volte nel Borussia Dortmund. Il prezzo è alto e le trattative con il BVB sono sempre complicate ma Papastathopulos sembra essere più di una semplice voce di mercato.