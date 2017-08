Juventus, ufficiale l'arrivo di Matuidi dal PSG. 20 milioni più 10,5 di bonus

Blaise Matuidi, juventus.com

Allegri ha il centrocampista che aspettava da questa sessione di calciomercato per dare ancora più qualità, quantità ed esperienza internazionale ad un reparto che vede già nomi importanti come quelli di Pjanic, Khedira e Marchisio. Blaise Matuidi è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, dopo aver superato negli scorsi giorni le visite mediche.

Questo il comunicato ufficiale comparso sul sito ufficiale bianconero che spiega nel dettaglio anche i termini economici dell'accordo con il Paris Saint Germain: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Paris Saint-Germain F.C. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Blaise Matuidi a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni pagabili in tre esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di ulteriori massimi € 10,5 milioni in funzione del numero di partite ufficiali che il calciatore disputerà nel corso della durata contrattuale.Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva triennale fino al 30 giugno 2020".

Il francese arriva dopo una stagione in cui non ha avuto praticamente spazio nel Paris Saint Germain della prima versione studiata da Unai Emery. Il suo nome era stato accostato alla Juventus anche nelle scorse sessioni di mercato, ma per un motivo o per un altro l'affare non si era mai concretizzato. Adesso, con la regia di Mino Raiola, procuratore fra gli altri anche del centrocampista francese, Allegri può finalmente lavorare con Matuidi. Un giocatore di esperienza internazionale sia a livello di club che di Nazionale, in grado di essere sistemato sia in un centrocampo a due, come mediano davanti alla difesa, sia in un trio di centrocampisti come mezzala di spinta ed energia. Tutti mezzi pronti ad essere messi a disposizione di Allegri e di tutta la Juventus. Il mercato della Juventus potrebbe non essere finito, con il nome di Keita in entrata da non escludere del tutto e di conseguenza quello di Cuadrado in uscita, con la Roma attenta alla situazione del colombiano.