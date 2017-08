Juventus-Cagliari in diretta, LIVE Serie A 2017/18

Buona serata a tutti gli amici lettori di Vavel Italia da parte di Andrea Mauri e benvenuti alla diretta live ed online di Juventus-Cagliari, match valido per la prima giornata di Serie A 2017-2018. Si parte alle 18.00 con il calcio d'inizio della partita inaugurale del nuovo campionato di calcio italiano.

Diretta Juventus-Cagliari

Casa Juventus

Due sconfitte nelle ultime due partite ufficiali, entrambe finali, entrambe perse giocando male o non giocando affatto. La Juventus di Massimiliano Allegri deve ritrovare al più presto la vittoria e per farlo deve ritrovare la concentrazione e la fame che l'hanno contraddistinta nelle ultime tre annate sotto la guida del tecnico livornese.

L'addio di Bonucci ha lasciato qualche perplessità sulla difesa bianconera, confermata in Supercoppa, che ora deve trovare un nuovo equilibrio ed un nuovo leader. Contro la Lazio, Allegri, ha preferito dare fiducia alla coppia composta da Giorgio Chiellini e Mehdi Benatia, ma con ogni probabilità alla prima all'Allianz Stadium ci sarà Daniele Rugani al posto del nazionale marocchino.

La notizia di questa settimana in casa bianconera è certamente l'arrivo di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese va ad infoltire il reparto mediano, apparso anch'esso in difficoltà contro la Lazio, fornendo fisicità e qualità, anche se non è un creatore di gioco. Matuidi, ufficializzato nella giornata di ieri, sarà disponibile per la partita di stasera, ma difficilmente verrà gettato nella mischia da Allegri che gli preferirà la coppia composta da Pjanic e Marchisio, dopo la debaclé di Khedira in Supercoppa.

Blaise Matuidi nella sede Juventus

Live Juventus-Cagliari

Davanti con gli arrivi di Douglas Costa e Federico Bernardeschi la scelta non manca e dopo la prestazione opaca offerta in Supercoppa da Cuadrado, il colombiano potrebbe sedersi in panchina per fare spazio al brasiliano. Gli unici sicuri del posto, come sempre, sono Paulo Dybala, già doppietta con la 10 sulle spalle, e Gonzalo Higuain, anche lui in ombra contro la Lazio e voglioso di trovare il gol all'inizio del nuovo campionato.

Il probabile 11 della Juventus

Casa Cagliari

Il precampionato del Cagliari sembrava filare liscio fino alla sfida di Coppa Italia con il Palermo quando è deflagrato il caso Borriello. Il giocatore non ha gradito la sostituzione facendolo notare a tutto lo stadio con insulti verso il proprio allenatore che, come si può ben intuire, non l'ha presa bene.

Il trascinatore della scorsa stagione rossoblù, autore di 20 reti in 37 presenze, è quindi ai margini della rosa e sembra sempre più diretto verso il trasferimento a titolo definitivo alla Spal. Rastelli quindi si presenterà a Torino senza il suo bomber di riferimento, ma comunque voglioso di fare lo scherzetto a Madama.

In conferenza stampa il tecnico cagliaritano ha chiarito subito che quella a Torino non sarà una gita e con la voglia di ripartire dall'ultima giornata dello scorso anno, quella che terminò con la prestigiosa vittoria sul Milan. In questo senso la gara di Coppa Italia potrebbe aiutare i rossoblù.

Il gol cagliaritano nella sfida di Coppa Italia con il Palermo

Per quanto riguarda l'11 d'esordio di Rastelli, in porta ci sarà Cragno, protetto da Padoin, in ballotaggio con Faragò, e dalla nuova coppia centrale formata da Andreolli e Pisacane, a sinistra Capuano. Faro del centrocampo sarà Cigarini, mentre al fianco di Joao Pedro e Sau ci sarà Cop, incaricato di non far sentire la mancanza di Borriello.