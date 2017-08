Juve, innesto in difesa a sorpresa? Idea Garay, lontano De Vrij

Fonte immagine: Mirror

In attesa di risolvere - vincendo il braccio di ferro con l'Atalanta - la situazione Spinazzola, con un appuntamento previsto per lunedì, la Juventus pensa a puntellare anche la zona centrale della propria retroguardia, per aggiungere un quinto elemento in grado di dare profondità al reparto. Sulla wishlist di Marotta ci sono due nomi in particolare, piste differenti e con diverse difficoltà nell'essere percorse. Negli ultimi giorni i rumors parlavano di un forte interessamento per Stefan De Vrij, centrale della Lazio che però Lotito non vuole cedere, essendoci in ballo anche un rinnovo ancora non formalizzato, così la dirigenza bianconera ha posto il proprio sguardo altrove, puntando soprattutto su Ezequiel Garay, idea che può rivelarsi più fattibile rispetto all'olandese.

Il Valencia proprio nella giornata di ieri ha ufficializzato l'arrivo di due difensori, Murillo dall'Inter e Gabriel dall'Arsenal, risistemando un reparto che già annovera Abdennour e Ruben Vezo, oltre all'argentino ex Zenit e Benfica. Marcelino, tecnico degli spagnoli, gioca con il 4-4-2 e avere cinque centrali per soltanto due competizioni, campionato e Copa del Rey, potrebbe essere superfluo; non c'è dubbio che Garay tra questi sia il migliore per rendimento, garanzie e leadership, ma il doppio colpo può far pensare ad un'uscita imminente. Il costo del cartellino giocatore è di 20 milioni e su questo il Valencia pare irremovibile, mentre la Juventus vorrebbe chiudere per un prestito con diritto di riscatto su cifre complessivamente minori.

L'operazione potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti tra la dirigenza bianconera e quella del club di Peter Lim, avendo le società già concluso le operazioni per Neto e Zaza ed aver parlato anche di Cancelo, che è pronto per finire all'Inter in prestito con riscatto fissato a 35 milioni di Euro. La Juve deve però fronteggiare la concorrenza dello Spartak Mosca, che ha messo nel mirino Garay da tempo e sembrava avesse già raggiunto un accordo con i russi, che non si è però concretizzato. L'appeal dei bianconeri potrebbe fare la sua parte, ma c'è da tentare l'affondo decisivo per regalare un altro uomo di esperienza e qualità ad Allegri. Marotta e Paratici pensano al quinto centrale difensivo, Garay l'obiettivo.