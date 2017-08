Torna la Serie A - Le formazioni ufficiali di Juventus - Cagliari

Bentornata Serie A! All'Allianz Stadium riparte il massimo campionato di calcio italiano, con i padroni di casa della Juventus che inaugurano la nuova stagione ospitando il Cagliari di Massimo Rastelli. I sardi giungono all'appuntamento scossi dall'addio di Marco Borriello ufficializzato in queste ore; l'ex centravanti dei rossoblù è ufficialmente passato alla Spal e, per ora, verrà sostituito da Farias. Ad un'ora dall'inizio della sfida i due allenatori hanno ufficializzato gli undici che daranno il via alla gara, andiamo a scoprirli.

Tanta curiosità per la nuova Juventus di Allegri, che tuttavia riparte dalle certezze della passata stagione e da tutti gli undici presenti nella rosa dello scorso anno. Davanti a Buffon spazio per Lichtsteiner ed Alex Sandro sulle fasce, ai lati di Rugani e Chiellini. Marchisio e Pjanic a formare la cerniera di mediana, mentre Cuadrado, Dybala e Mandzukic sosterranno Higuain di punta.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All: Allegri.

Come detto Rastelli per sopperire all'assenza di Borriello sceglie Farias in coppia con Duje Cop, mentre alle spalle dei due attaccanti agirà Joao Pedro. Faragò e Ionita alfieri di centrocampo di Cigarini, nuovo regista sardo, mentre Padoin e Capuano saranno i terzini che completeranno il reparto difensivo con Andreolli e Pisacane centrali. Cragno in porta.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Andreolli, Pisacane, Capuano; Faragò, Cigarini, Ionita; Joao Pedro; Cop, Farias. All.:Rastelli.