Genoa-Juve: dall'umiliazione alla svolta, un anno dopo

Il gol dell'1-0 di Simeone nella partita dello scorso anno (foot01)

Era il 27 Novembre del 2016: a Marassi il Genoa tira fuori dal cilindro una grande prestazione e infligge tre reti alla Juventus, protagonista di una prima mezz'ora da incubo. Il clamoroso black-out di Genova rappresenterà un punto di svolta della stagione dei campioni d'italia, che da quel momento capirono di non potersi più permettere di sottovalutare un avversario. Paradossalmente quel match sancì anche il crollo del grifone dopo un buon inizio di campionato: dopo quella partita infatti la squadra di Ivan Juric non riuscirà più a confermarsi a quei livelli, riuscendo ad ottenere la permanenza in Serie A solo all'ultima giornata.

Si dice che non bisogna mai guardarsi indietro, che il passato è già passato e che è giusto che rimanga lì, ma guardarsi indietro a volte serve per non ripetere più gli stessi errori. A poco meno di un anno di distanza i bianconeri tornano di nuovo a Marassi. Questa volta però la situazione è ben diversa: la Juve è in Liguria per rimettere le cose in chiaro nella prima trasferta del campionato, dopo un avvio di stagione difficile e una vittoria contro il Cagliari che ha ridato fiducia e morale all'ambiente. Vincere significherebbe ritrovare un successo fuori dalle mura amiche che manca ormai da troppo tempo: escludendo la parentesi di poco conto contro il Bologna nell'ultima giornata, i bianconeri non vincono fuori casa dal 9 Maggio contro il Monaco, mentre in Serie A bisogna scorrere indietro fino al 15 Aprile per trovare una gara esterna da tre punti per la squadra di Allegri: 2-0 a Pescara con doppietta di Higuain.

Dalle parti di Torino sono abituati ad individuare dei match particolari come punto di svolta di una stagione: così come due anni fa la sconfitta col Sassuolo - che fece imbestialire Buffon davanti alle telecamere - rappresentò il culmine di una crisi che si chiuse con la vittoria nel derby di pochi giorni dopo; così come Genoa-Juventus dello scorso Novembre divenne una partita da segnare con il circoletto rosso sull'agenda, con scritto accanto "mai più"; così di nuovo Genoa-Juventus, quasi un anno dopo, diventa di nuovo una delle partite chiave della nuova stagione.