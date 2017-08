Juve, per Howedes siamo ai dettagli

Fonte immagine: 101 Great Goals

Juve-Howedes, ci siamo. Giungono dalla stampa italiana, passando per Montecarlo, le notizie relative al buon esito della trattativa tra i bianconeri ed il difensore centrale tedesco di proprietà dello Schalke 04. Secondo Goal.com la trattativa è agli ultimi dettagli da limare e dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, operazione chiesta dalla Juventus, per un totale intorno ai 20 milioni di Euro che finirebbero nelle casse del club di Gelsenkirchen.

Howedes, classe 1988, ha già un accordo di massima con la Juve e ha già dato l'ok al trasferimento, mentre con lo Schalke si sta lavorando per limare gli ultimi aspetti e chiudere definitivamente l'operazione. Il giocatore non arriverà sicuramente in tempo per giocare già contro il Genoa, così è probabile che i discorsi si possano protrarre anche per un giorno o due.

La concorrenza dell'Inter è comunque scavalcata: i nerazzurri si erano interessati, ma sono rimasti più indietro e al momento la Juve è saldamente avanti, con la possibilità di chiudere. La conferma è anche arrivata da Marotta, attualmente a Montecarlo per i sorteggi di Champions League: le sue parole lasciano intendere come Howedes sia qualcosa più di un obiettivo.