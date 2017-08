Howedes sempre più bianconero. Il ds dello Schalke: "Vuole la Juve"

Benedikt Howedes con la maglia della Germania. Giocherà alla Juventus? | sportstadio.it

Arrivano sempre più conferme da ogni dove. Ieri le parole di Marotta, oggi la risposta del corrispondente direttore sportivo dello Schalke 04: Benedikt Howedes è sulla buona strada per diventare, a breve, un calciatore della Juventus. Un'operazione lampo, nata da un blitz in gran segreto di Fabio Paratici a Gelsenkirchen di 48 ore fa, dove si sarebbe trovato subito la forte apertura del giocatore a questa possibilità e la disponibilità obbligata dei tedeschi a piegarsi un po' alle esigenze juventine (ne parliamo più avanti nel dettaglio).

Per quanto riguarda il primo aspetto, le dichiarazioni di Christian Heidel, dirigente teutonico di cui sopra, sono confermative: "Il giocatore ci ha detto che vorrebbe lasciare lo Schalke per andare alla Juventus. Ci pensiamo e a breve prenderemo un decisione". Giustamente, vista la sua carica, l'intervistato non si è voluto sbilanciare più di tanto e lascia credere che le contrattazioni siano ancora in corso, ma sembra proprio che non sia così. La richiesta iniziale dei possessori del cartellino era stata di 20 milioni di euro, ma per diverse ragioni la cifra si è decisamente abbassata.

In primis, essendo il giocatore in completa rottura sia con il club che con il suo allenatore (tant'è che gli è stata tolta la fascia da capitano di cui era proprietario), la trattativa è ovviamente stata "flessibile"; in secondo luogo, c'è da considerare che il precedente riguardante Julian Draxler - che si sarebbe dovuto trasferire a Torino ma poi, per diversi motivi, finì per andare al Wolfsburg lasciando i campioni d'Italia a secco di possibilità il 31 agosto - ha lenito non poco i rapporti fra le due società, e l'intenzione dei Knappen sarebbe di tentare di guarire questa ferita, anche a costo di rinunciare a qualche milione.

L'accordo è stato così raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 3-4 milioni con diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni. L'ok definitivo, dalla sede di corso Galileo Ferraris, per ora non arriva: probabilmente, visto che il tedesco dovrebbe sostituire Kwadwo Asamoah (che spinge per il Galatasaray), si sta cercando qualcuno un po' più esperto del ruolo, come potrebbe essere Ricardo Pereira del Porto (l'anno scorso al Nizza), che ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro ed è nei radar della Vecchia Signora, che potrebbe anche piazzare insieme i due colpi e chiudere col botto se dovesse partire Stephan Lichtsteiner.