Genoa - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18:00)

Genoa-Juventus, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Luca Banti.

dalla vittoria del Genoa dell'anno scorso con Mario Mandzukic in primo piano. | juventus.com

QUI GENOA

I rossoblù hanno iniziato il proprio campionato con il pareggio anonimo contro il Sassuolo ed una prova che a dire il vero ha lasciato l'amaro in bocca ad entrambe le parti in gioco ma che ha lasciato intravedere qualcosa in più per la squadra allora ospite, la quale ora si accinge ad affrontare un big match.

Certamente il fattore campo influirà tanto: l'anno scorso, Marassi fu fatale ai campioni d'Italia che persero per 3-1, subendo tutte le reti nella prima mezz'ora di gioco. Certo i padroni di casa, da allora, sono cambiati parecchio: in quell'occasione, ad esempio, il mattatore fu Giovanni Simeone, ora alla Fiorentina...

L'argentino è stato sostituito con l'acquisto di Gianluca Lapadula. L'italo-peruviano, esattamente come Ricardo Centurion, partirà però dalla panchina, come confermato dal tecnico Juric in conferenza stampa: la sua condizione non ottimale (ha due allenamenti nelle gambe) non gli permette di giocare per 90'. Sempre squalificato anche Izzo.

Uno scatto da un'amichevole vinta dal Genoa contro l'Heerenveen per 4-0. | pianetagenoa1893.net

In attacco, Ivan Juric dovrebbe allora continuare a puntare su Galabinov (che è stato intervistato negli scorsi giorni). Nel 3-4-2-1, alle sue spalle ci dovrebbero essere Taarabt e Pandev ma attenzione al giovane Omeonga e a Palladino. In mediana pochi dubbi: a destra Lazovic, poi Miguel Veloso, Bertolacci e Laxalt. Biraschi, Rossettini e Gentiletti (o Zukanovic) difendono invece la porta di Perin.

QUI JUVENTUS

L'avvio dei bianconeri è stato decisamente più convincente e concreto: 3-0 secco al Cagliari, nonostante la prima storica decisione del VAR ("il", non "la", secondo la Treccani), ed una sperimentazione tattica negli ultimi minuti che ha lasciato diversi punti interrogativi su un possibile 4-3-3 futuro.

Intanto, l'allenatore Allegri in conferenza stampa ha chiesto intensità, memore di quel KO della scorsa stagione che ancora un po' brucia e, più in generale, di tutti i malumori che Marassi (in particolare nella veste di casa del Grifone) ha generato a lui e alla sua squadra, che però resta avanti nel bilancio totale dei precedenti.

Non potranno portare la loro corsa due elementi di sacrificio come Claudio Marchisio e Kwadwo Asamoah in questo match: il primo a causa di un infortunio, il secondo perchè partente con direzione Galatasaray. Qualcuno parla già di Howedes come suo sostituto anche sulla fascia...

Uno scatto dall'estate bianconera, più precisamente dalla vittoria per 3-2 sul PSG in amichevole. | leonardo.it

I dubbi di Max Allegri, che vuole una vittoria prima di affrontare il girone di Champions League, sembrano svaniti: sarà 4-2-3-1, sarà Buffon in porta con Lichtsteiner (solito ballottaggio con De Sciglio), Rugani, Chiellini ed Alex Sandro davanti a lui. Khedira dovrebbe affiancare Pjanic in mediana, mentre in avanti Cuadrado, Dybala e Mandzukic sono i favoriti per il posto alle spalle di Gonzalo Higuain, ma attenzione a Douglas Costa...

MERCATO

Considerando anche i buoni rapporti, attenzione ad un possibile asse sul mercato Juve-Genoa ancora vivo. Madama sogna ancora Kevin Strootman dalla Roma, e per liberare questo posto (dopo che il tecnico genovese non ha chiuso la porta a nuovi arrivi a centrocampo) chissà che Sturaro non possa tornare nel club delle sue origini, dove non occuperebbe nemmeno un posto nelle liste.