Howedes-Juve, nuovi contatti: domani si chiude. Tentativo finale per Spinazzola?

Fonte immagine: Fox Sports Asia

Obiettivo difesa, nel rush finale di mercato della Juventus. Mentre per il nome di Keita la dirigenza prende tempo, aspettando sviluppi e, in caso, colpire solo se necessario, il fronte più caldo in questo momento è quello aperto con la Germania e più precisamente con Gelsenkirchen. Sono infatti ore cruciali per il passaggio in bianconero di Benedikt Howedes, per il quale le società hanno allacciato i contatti da diversi giorni. In mattinata ce ne sono stati altri, non ancora quelli decisivi, ma la situazione secondo Sky è chiara e vede la Juve ad un passo dalla chiusura definitiva dell'affare. Prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva che non dovrebbe discostarsi troppo dai 10 milioni di Euro.

Con i tempi che stringono, è probabile che il giocatore potrebbe arrivare a Torino già domani pomeriggio per le visite mediche di rito - probabilmente piuttosto lunghe, vista la non eccezionale tenuta fisica del giocatore - e per apporre la propria firma sul contratto con i bianconeri, ai quali a questo punto spetta l'ultima parola, come implicitamente confermato anche da Marotta qualche giorno fa.

Potrebbe invece smentirsi da solo l'amministratore delegato della Juve riguardo un altro uomo mercato, Leonardo Spinazzola. Il messaggio lanciato sui suoi social questa mattina riapre totalmente le porte ad un trasferimento in bianconero per cui il giocatore spinge da oltre un mese, ma con il muro dell'Atalanta sempre ben alzato e senza crepe al proprio interno. Una grossa potrebbe averla però tracciata proprio l'azzurro, che è in questo momento a Coverciano per gli impegni con la sua Nazionale. Le sue parole hanno ovviamente fatto il giro del web e suonano come un saluto a Bergamo. Possibile quindi un colpo di coda per la Juve, che in caso dovrebbe piazzare anche Lichtsteiner oltre ad Asamoah, per poter risolvere la questione delle liste (soprattutto in ambito Uefa) e non avere sovrabbondanza. Il timer scorre veloce, la Juve pensa alle possibili soluzioni per la difesa.