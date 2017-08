Juve-Spinazzola: Marotta chiude la porta

Spinazzola: Marotta chiude la porta

Se ne è parlato moltissimo quest'estate ma ieri pomeriggio Marotta ha messo la parola fine al caso Spinazzola. Il giocatore scuola Juventus, in forza all'Atalanta, ha provato invano a tornare alla Juventus che comunque si era interessata ad un suo rientro anticipato. Il muro creato dai bergamaschi è stato tuttavia difficile da scalfire, facendo virare la scelta della dirigenza bianconera sul versatile nazionale tedesco Benedikt Howedes.

Marotta ha affermato che gli accordi tra la Juventus e l'Atalanta saranno rispettati, assicurando il giocatore che il suo momento arriverà a breve. Inoltre il dg bianconero ha colto anche l'occasione per commentare in malo modo il post del Papu Gomez fatto tramite social - e le dichiarazioni rilasciate in un'intervista - che affermava una mancanza di fiducia della squadra nei confronti di Spinazzola. Marotta ha asserito che certe cose andrebbero evitate, predicando più responsabilità al capitano orobico. Non è da escludere un eventuale rientro anticipato nella finestra invernale del calciomercato, soprattutto alla luce di un altro caso in casa Juve: Asamoah. Il giocatore ha espresso, seppur in maniera tardiva, la volontà di essere ceduto al Galatasaray, squadra che potrebbe garantirgli un posto da titolare o comunque una maggiore continuità di gioco. Troppo poco il tempo per creare gli incastri necessari e sufficienti ad un giro di esterni che vedrebbe coinvolte Juventus, Atalanta e Genoa.

Gli atalantini vorrebbero Laxalt per sostituire Spinazzola ma Preziosi spara alto: 12 milioni per l'esterno urugaiano. Una spesa eccessiva per le casse orobiche ed alla quale la Juventus non ha intenzione di partecipare, pur consapevole di potersi riprendere il giovane terzino, lasciando partire Asamoah senza problemi né rimpianti.

In queste ultime, intense, ore di calciomercato dove tutto è possibile, non bisogna far altro che aspettare e vedere gli sviluppi di ogni possibile situazione. Resta solo da interpretare le parole di Marotta che dichiara chiuso il mercato bianconero: verità o pretattica?