La Juventus rifiuta 160 milioni dal Barcellona per Paulo Dybala

Ultime ore infuocate in casa Barcellona con i Catalani che, alle prese con le difficoltà per arrivare a Coutinho, hanno tentato un ultimo disperato assalto per Paulo Dybala. A dare la notizia è stato proprio il Mundo Deportivo secondo il quale, nella giornata di ieri, il presidente Bartomeu in persone avrebba chiamato Andrea Agnelli per strappare il numero 10 alla Juventus. Secco il no del presidente della Juventus che ha risposto cosi: "E' alla base del progetto Juve, ha la maglia numero 10, è incedibile e non ha prezzo".

Già, non ha proprio prezzo visto che, sempre secondo MD, il Barcellona avrebbe messo 160 milioni di euro sul piatto per il connazionale di Leo Messi ma la Juventus, ancora una volta, si è dimostra inflessibile, visto che ormai nella Torino bianconera Dybala è un pilastro e il talento più cristallino che ha in rosa Max Allegri - e la maglia numero 10 lo dimostra. Numero che non sta pesando affatto in questo inizio di campionato, anzi, tutt'altro visto che nelle prime due giornate di campionato l'ex giocatore del Palermo ha realizzato quattro reti di cui tre al Genoa e se aggiungiamo anche la doppietta alla Lazio, nella sfortunata finale di Supercoppa Italiana, le marcature diventano sei in tre partite.

Un inizio da favola per il gioiello della Juve che, dal canto suo, non ha ceduto all'ennesimo tentativo del Barcellona che, adesso, avrà solo poche ore per convincere il Liverpool a cedere Coutinho sempre a cifre pazzesche. I tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo visto che potranno continuare ad ammirare le magie della Joya in maglia bianconera almeno per un altro anno e tra dodici giorni la Juventus giocherà al Camp Nou proprio contro il Barcellona. Dybala è pronto a guidare la squadra bianconera verso quell'ossessione chiamata Champions League. Questa notte, intanto, la Joya giocherà insieme a Leo Messi nel match di qualificazione ai Mondiali del 2018 contro l'Uruguay, in quel di Montevideo.