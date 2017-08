Juventus - Operazioni in uscita: ufficiale Vitale alla SPAL. News anche su Sturaro, Thiam e Kean

Mattia Vitale in azione con la maglia della Juventus nel 2015. | Red Bull.

Per la maggioranza dei tifosi della Juventus, il deadline day di questa sessione di calciomercato significa essenzialmente il giorno della presentazione di Benedikt Howedes, dopo che Marotta aveva chiuso già ieri alla possibilità di ulteriori colpi in entrata. Tuttavia, anche oggi la dirigenza bianconera è al lavoro per completare le ultime operazioni in uscita, che anche se dal tono minore hanno comunque il loro peso a bilancio.

In particolare, la SPAL tramite il proprio sito ufficiale ha annunciato uno scambio di prestiti con il club di corso Galileo Ferraris, che accoglierà a titolo temporaneo Alessandro Di Pardo, per il quale probabilmente si prospetta un'annata da protagonista, ma solo in Primavera (si tratta di un classe 1999). Al contempo, i ferraresi accoglieranno invece il ben più noto Mattia Vitale, il quale era stato prima ceduto in realtà al Venezia ma è stato fortemente voluto dalla società emiliana, che nonostante la giovane età (20 anni da compiere) potrà garantirgli un ruolo importante in Serie A nel corso della stagione.

Con il Pescara, all'Hotel Melià (sede di quest'anno del calciomercato estivo), i torinesi hanno poi svolto un'operazione simile, tesserando l'esterno offensivo Ferdinando Del Sole (classe 1998), cedendo al contempo Franck Kanouté agli abbruzzesi, che trovano così un rinforzo in mezzo al campo. L'ala d'attacco resterà comunque a disposizione di Zdenek Zeman per la prossima annata, poi si conoscerà meglio il suo futuro.

Giunto proprio in questi minuti è l'annuncio del passaggio di Matheus Pereira, talento brasiliano ormai ex juventino, al Bordeaux: i francesi lo acquisteranno in prestito con un diritto di riscatto per ora non specificato. Il sudamericano dunque rischia di lasciare il nostro campionato dopo una sola stagione, per metà giocata ad Empoli, in cui non ha raccolto nemmeno una presenza.

In uscita c'erano diverse possibilità per Stefano Sturaro. In un'intervista esclusiva a SerieANews, il suo agente ha confermato che "piace al Cagliari", ma che comunque "non si muoverà perchè da due mesi il club dice a tutti che è incedibile". Una posizione chiara quella di Madama, che avrebbe potuto vacillare solo inserendo il suo numero 27 in qualche trattativa con la Lazio, altra squadra interessata in passato all'ex Genoa, e comunque allo stato attuale delle cose non si priverebbe del mediano causa mancanza di alternative, visti gli infortuni di Marchisio e Khedira.

Il futuro di Mame Thiam, invece, sarà tutt'altro che con i campioni d'Italia, che avendo acquistato due extracomunitari hanno la necessità di cederlo all'estero. In tal senso, c'è la disponibilità dello Zulte Wagerem - società in ottimi rapporti con la Vecchia Signora -, ma anche la trattativa vivissima con il Ludogorets. Fra qualche ora sapremo dire con precisione dove, ma sicuramente l'africano verrà ceduto.

Chiudiamo con la notizia di un nuovo assalto dell'Hellas Verona per Moise Kean, dopo che i gialloblù ci avevano già provato negli scorsi mesi non ottenendo alcun risultato. Il classe 2000 non è sicuro di trovare spazio con Higuain e Mandzukic davanti nelle gerarchie e perciò è disponibile all'addio in prestito, ma al momento il via libera di Marotta non arriva: i contatti fra i due club sono comunque frequenti e chissà che, magari interpellando Max Allegri a riguardo, non si trovi una soluzione che accontenti la volontà dei veneti di poter godere delle prestazioni del 17enne.