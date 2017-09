Juve, ufficializzata la lista Champions: fuori Lichtsteiner

Google Plus

Fonte immagine: Quotidiano.net

La Juventus ha ufficializzato la propria lista per la fase a gironi dell'edizione 2017/18 della Champions League. Con il mercato concluso, Allegri ha potuto trarre le proprie valutazioni e scegliere i ventitré giocatori della rosa da utilizzare nella massima competizione europea per club.

La sorpresa - ma soltanto relativa - è l'assenza di Stephan Lichtsteiner, escluso anche lo scorso anno per la fase a gironi e poi rientrato dagli ottavi di finale, quando i bianconeri dovranno confermare un'altra lista. Inclusi invece Howedes e De Sciglio, coloro che con tutta probabilità saranno i titolari del ruolo in Europa; lo svizzero sarà impiegato con maggior continuità in Serie A.

Confermato in lista Asamoah, vicino alla partenza ma alla fine rimasto, così come Bentancur e Sturaro: uno di questi due sembrava poter cedere il passo ad altri, probabilmente a febbraio prossimo, quando rientrerà Marko Pjaca, l'altro escluso insieme a Lichtsteiner, ovviamente a causa del brutto infortunio al crociato. L'ex Dinamo dovrebbe rivedersi ad inizio 2018.