Juve: suggestioni di mercato a zero

Il Corriere dello Sport ha lanciato una suggestione per la Juventus non di poco conto. In scadenza con i catalani, Andres Iniesta sembra essere una di quelle opportunità marottiane che farebbe sognare i tifosi, strizzando l'occhio al marketing. L'arrivo di Don Andres alla Juventus potrebbe già concretizzarsi a gennaio, rendendo il giocatore arruolabile per la prossima stagione, salvo rinnovi di contratto con il Barcellona. Trentatré anni compiuti a maggio, Iniesta sarebbe un colpo alla Pirlo che andrebbe a potenziare ulteriormente il centrocampo bianconero, regalando ai tifosi un giocatore di fama mondiale ed al quale si potrebbe chiedere un ruolo proprio da regista. Ad oggi potrebbe trattarsi di semplice fantamercato ma Marotta ed i parametri zero di qualità vanno a braccetto e non è da escludere a priori un arrivo in Serie A di uno dei più forti giocatori di sempre.

Le suggestioni non finiscono qui e la lista dei papabili giocatori liberi da giugno 2018 si allunga e guardacaso sono tutti centrocampisti. In primis, impossibile non citare (anzi ripetere per l'ennesima volta) Emre Can. Il tedesco è in scadenza con il Liverpool e non sembra intenzionato a rinnovare. Dopo essere stato affiancato per tutta l'estate alla Juventus, Can è rimasto nel Merseyside, complice anche l'eccessiva valutazione del giocatore da parte della dirigenza Reds nonché il fermo "no alla cessione" di Jurgen Klopp. In terra inglese, fonte Daily Express, danno la Juventus in continuo contatto con in Liverpool per l'arrivo anticipato di Emre Can. Si parla di un'offerta di venti milioni per portarlo a Torino già a gennaio, altrimenti se ne riparlerà a febbraio, mese dal quale Can potrà firmare un precontratto con la Juventus.

Dalla Premier League ci spostiamo in Bundesliga, campionato dove gioca Leon Goretzka, futuro capitano della Nazionale maggiore teutonica, nel mirino di moltissime big tra cui la Juventus. Un giocatore giovane e promettente, attualmente in forza allo Schalke 04, vecchia squadra del neo acquisto Howedes. Che sia lui l'intermediario della trattativa? Non possiamo escluderlo. Intanto Goretzka è un profilo che ha tutte le caratteristiche per entrare nel taccuino di Marotta. Prevalentemente centrocampista centrale, può muoversi da trequartista ed esterno. Il rinnovo appare ancora molto lontano e questo sarebbe un grandissimo colpo per la corazzata bianconera.