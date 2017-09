Juventus - Chievo in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Chievo, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Fabbri.

Higuain e Dybala festeggiano il gol del parziale 1-0 durante la sfida dello scorso anno. | calciomercato.com

QUI JUVENTUS

I bianconeri hanno passato tranquillamente la sosta, anche se con 13 giocatori in giro per il mondo, dopo le vittorie con Cagliari prima (in casa) e Genoa poi (in trasferta). Adesso si torna all'Allianz Stadium per una partita fondamentale, per iniziare con il piede giusto un tour de force incredibile.

Tour de force che, fra tre giorni, vedrà i campioni d'Italia sfidare il Barcellona al Camp Nou nel debutto stagionale in Champions League. Allegri in conferenza stampa è stato però chiaro: "Non c'è turnover, c'è il Chievo". E ha dato anche delle indicazioni importanti per quanto riguarda la formazione...

Partiamo dagli assenti: quelli accertati sono Barzagli, Chiellini, Marchisio, Khedira e Pjaca. I sudamericani Cuadrado e Dybala hanno fatto pochi allenamenti dal loro ritorno, mentre Mandzukic ha comunque dovuto recuperare la partita col Kosovo con la sua Nazionale, giocando così due volte in due giorni. Bernardeschi ha giocato invece solo pochi minuti con gli Azzurri, nella gara con Israele.

Mario Mandzukic esulta per il suo gol contro il Cagliari. | yahoo.com

La formazione che schiererà Max Allegri dovrebbe essere dunque un 4-3-3, con Szczesny fra i pali. Lichtsteiner, Rugani, Benatia ed Alex Sandro sono tutti certi del loro posto in difesa, mentre in mediana il tecnico ha annunciato la coppia Pjanic-Matuidi: al loro fianco o agirà Sturaro o nessuno: se non sarà l'ex Genoa a giocare si passerà infatti ad un 4-2-3-1 con Bernardeschi sulla trequarti. Douglas Costa e Mandzukic (anche lui nel ballottaggio a tre per due maglie con i due italiani) esterni con Higuain punta in attacco.

Il probabile 11 scelto da Max Allegri.

QUI CHIEVO

Molti meno problemi per i gialloblù, che cercano riscatto dopo la beffa nel finale contro la Lazio nel debutto in casa. Nella prima giornata i clivensi avevano comunque vinto in casa dell'Udinese, ed oggi sperano in un altro successo su un campo bianconero, anche se - ovviamente - il coefficiente di difficoltà è molto più alto.

La maggiore tranquillità dei clivensi è data dai pochi convocati in Nazionale fra i giocatori di Maran: il più rilevante fra questi è Valter Birsa, che con la sua Slovenia ha realizzato un gol splendido nel poker rifilato alla Lituania, confermando il suo formidabile stato di forma. In conferenza stampa il tecnico ha comunque definito "un'impresa" provare a fare punti a Torino.

Anche la lista indisponibili per i veneti è corta: è qui presente infatti solo Meggiorini, che tornerà intorno a novembre. Il mercato - come al solito sufficiente - ha portato però diversi innesti: nell'ultimo giorno sono arrivati Tomovic dalla Fiorentina e Stepinski dal Nantes, che oggi avranno occasione di debuttare.

Birsa, Inglese e Pucciarelli festeggiano il gol decisivo segnato contro l'Udinese dallo sloveno. | gazzettaobjects.it

Rolando Maran comunque dovrebbe affidarsi ancora una volta al suo gruppo e al suo modulo, il 4-3-1-2. In porta c'è Sorrentino, davanti a lui Cacciatore e Gobbi sulle fasce, con Gamberini e Dainelli (entrambi insidiati da Cesar) nel mezzo. Castro, Radovanovic ed Hetemaj formano la cerniera di centrocampo, Birsa completa il rombo. Inglese, neo-acquisto del Napoli, fa coppia con Pucciarelli - o, meno probabilmente, Pellissier.

La risposta di Maran

PRECEDENTI

30 i precedenti ufficiali fra le due squadre: mai una vittoria dei veronesi in Piemonte, una sola considerando anche le gare al Bentegodi (1-0 del 17 gennaio 2010, gol di Sardo). L'anno scorso Madama si impose sia all'andata (1-2, reti di Mandzukic e Pjanic), che al ritorno (2-0, doppietta di Higuain).