Juventus, comincia la staffetta Buffon-Szczesny | www.sport.bt.com

Wojciech Szczesny. Questo sarà il primo nome annunciato dallo speaker dell’Allianz Stadium oggi alle 18, appena prima del fischio d’inizio di Juventus-Chievo, come anticipato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia. I tifosi bianconeri dovranno probabilmente cominciare ad abituarsi a sentire l’annuncio del portiere polacco alla lettura delle formazioni, perché l’ex Roma è l’erede designato di Gianluigi Buffon, al – probabile – suo ultimo anno di attività, ed il tecnico livornese cercherà di testarlo spesso, molto di più di quanto non facesse con Neto nelle scorse stagioni.

Sicuramente al Camp Nou, per l’esordio nella Champions League 2017-18 contro il Barcellona, a difendere i pali della porta juventina ci sarà il numero uno italiano, così come nelle partite che conteranno di più, ma il ruolo di Szczesny non si limiterà a quello di attore non protagonista. L’investimento importante di questa estate – circa 12 milioni di euro più bonus – ed il lauto stipendio – 4 milioni a stagione, esattamente come Buffon – fanno capire come la Juventus punti fortemente fin da subito sul polacco, che ha dimostrato nei due anni alla Roma di essere affidabile al 100% - 14 clean sheets nella scorsa Serie A, meglio dello stesso Buffon, fermo a 13.

Oltre alla Coppa Italia – da anni appannaggio del secondo portiere – per Szczesny dunque si profila un impiego con più continuità, anche se c’è un però: come sottolinea Antonio Barillà del Corriere dello Sport, Gigi Buffon conta finora 621 presenze nel massimo campionato italiano, dietro al solo Paolo Maldini, che comanda questa speciale classifica con 647 gettoni. È possibile, anzi è sicuro, che Allegri voglia concedere al portierone classe ‘78 la soddisfazione di conquistare il titolo simbolico di calciatore più presente in Serie A con le 26 apparizioni che mancano, ma l’ex Arsenal ha avuto delle garanzie al momento della firma e dunque, nonostante l’enorme difficoltà nella scrittura e nella pronuncia del suo nome e del suo cognome, i tifosi della Juventus dovranno cominciare a fare pratica: Wojciech Szczesny.