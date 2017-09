Juventus, scocca l'ora di Matuidi e Douglas Costa

Dopo due partite da subentranti, Blaise Matuidi e Douglas Costa avranno finalmente la loro occasione dal primo minuto. Contro il Chievo Verona, infatti, Massimiliano Allegri opterà per fare un po' di turnover nella zona offensiva del campo, così da risparmiare alcuni interpreti per la sfida di Champions League contro il Barcellona che si terrà martedì sera.

Il centrocampista francese è stato annunciato nell'undici titolare proprio dall'allenatore bianconero, che ieri in conferenza stampa ha confermato il suo impiego assieme a Miralem Pjanic. Qualche sentore però lo si aveva avuto già qualche giorno fa, quando Sami Khedira si è fatto male con la propria nazionale, aggiungendosi a Marchisio, fermo ai box per rinforzare la muscolatura attorno al ginocchio infortunato nel Maggio 2016. Matuidi porterà al fianco di Pjanic aggressività e copertura di ampie porzioni di campo in fase difensiva, oltre a permettere al proprio allenatore di decidere se inserire un altro giocatore al proprio fianco, varando il centrocampo a tre ed il conseguente tridente d'attacco.

Douglas Costa, invece, è pronto a prendersi la fascia destra sostituendo Juan Cuadrado, apparso finalmente quello della scorsa stagione a Genova. Il brasiliano nel corso dei minuti giocati ha sempre dimostrato di trovarsi già a meraviglia con Paulo Dybala, ma probabilmente stasera dovrà fare a meno di duettare con la Joya, che si siederà in panchina se Allegri deciderà di utilizzare il centrocampo a tre. In questo caso l'ex Bayern agirà come attaccante esterno con Higuain al centro e Mandzukic sull'altro lato, come provato contro il Chieri e ieri in allenamento.

Oltre a Costa e Matuidi, ci sarà l'esordio dal primo minuto anche per Szczesny e De Sciglio, uno che dovrà provare di essere pronto a caricarsi sulle spalle il peso dell'eredità di Buffon, mentre l'ex Milan dovrà mostrare di essersi ripreso dopo le critiche subite post-Supercoppa.