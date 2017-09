Barzagli: "Col Barcellona servirà una Juve tosta. Dybala? E' il futuro del calcio"

barzagli juventus (fonte foto calcio news 24)

Archiviato il successo con il Chievo reso semplice grazie alla classe di Dybala, la Juventus prepara il suo debutto in Champions League contro il Barcellona, eliminato ai quarti di finale dello scorso anno. Sfida molto importante tra due squadre che probabilmente si giocheranno il primato nel girone.

Formazione quasi fatta per Massimiliano Allegri che non ha particolari dubbi se non su chi giocherà come terzino destro vista l'esclusione di Lichsteiner dalla lista Champions. Tra i papabili titolari c'è anche Andrea Barzagli che ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della Juventus tra campionato e Champions League.

"Era inevitabile che prima o poi si giocasse senza nessuno di noi. La cosa importante però è che non sia cambiato il risultato: non abbiamo subito gol e abbiamo vinto. È stato un buon inizio di campionato, in cui abbiamo risposto bene alla delusione patita in Supercoppa. Anche quella di ieri non era una partita semplice, perché arrivava dopo la sosta per le Nazionali, ma siamo partiti decisi e convinti. Ci voleva un inizio del genere".

Primo difficile match per la Juventus contro il Barcellona che vuole vendicare la sconfitta ai quarti di finale della scorsa edizione della Champions League: "E' una partita di grande fascino. Rispetto a cinque mesi fa, cambia la posta in palio: allora era un quarto di finale, oggi si gioca per tre punti importanti per la fase a gironi. Servirà una partita tosta, per far vedere a tutti che anche quest'anno vogliamo andare avanti. La Champions è sempre un “bel pallino”, ma credo che noi si debba puntare come prima cosa al campionato. Facendo bene lì, il resto viene da sé".

Chiosa finale sul giocatore più in forma del campionato, Dybala: "Paulo ha voglia di arrivare in alto e questo oltre a farci piacere ci dà una grande mano. Il punto è proprio questo: dove può arrivare? Ha ancora margini di miglioramento ampi e ce lo dimostra ogni anno. Sì, lui e Neymar sono il futuro del calcio".

[Fonte Tuttomercatoweb]