Barcellona - Juventus in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Barcellona-Juventus, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Skomina.

Pjanic duella con Iniesta in un duello dallo 0-0 della scorsa stagione al Camp Nou. | corrieredellosport.it

QUI BARCELLONA

I catalani hanno avuto un immediato avvio di stagione difficile, culminato nella sconfitta prima all'andata e poi al ritorno nella Supercoppa di Spagna, contro il Real Madrid, che sembrava superiore agli storici rivali sotto ogni aspetto in quella fase. L'arrivo del campionato ha migliorato le cose.

Il secondo pareggio consecutivo dei Blancos hanno infatti concesso alla banda del neo-tecnico Valverde di portarsi a +4 dopo solo tre turni, dopo la vittoria nel derby contro l'Espanyol, in cui è arrivata una vittoria per ben 5-0. Nell'occasione Lionel Messi si è distinto con una discreta tripletta...

In conferenza stampa il tecnico ha confermato lo stato di forma della Pulga, che insieme a tutti i suoi compagni vuole vendicarsi di quell'eliminazione avvenuta per mano degli odierni avversari nei quarti di finale della scorsa stagione. Mancheranno all'appello, per l'occasione, solo Rafinha ed Arda Turan per infortunio.

Una delle 5 esultanze dei blaugrana durante la gara vinta contro l'Espanyol. | ANSA.it

Ernesto Valverde dovrebbe confermare il suo 4-3-3 con Ter Stegen in porta. In difesa, ballottaggio fra il favorito Semedo e Sergi Roberto per completare il reparto già composto da Piqué, Umtiti e Jordi Alba. Rakitic, Sergio Busquets ed Iniesta formano la diga di centrocampo, in avanti l'ultimo arrivato Dembelé dovrebbe formare il tridente con Messi e Suarez.

Il probabile 11 scelto da Valverde

QUI JUVENTUS

Anche per i bianconeri la Supercoppa di qualche settimana fa non è un ricordo troppo felice, visto che la Lazio si impose per 3-2 nell'occasione, facendo sorgere parecchi dubbi sull'effettiva qualità dei giocatori a disposizione di Madama. L'avvento della Serie A ha cancellato quasi ogni dubbio...

Guidati da un fenomenale Paulo Dybala, i campioni d'Italia hanno ottenuto tre punti pesanti in quel di Marassi, vincendo per 2-4, per poi confermarsi giusto qualche giorno fa in casa propria contro il Chievo, che ha subito un perentorio 3-0. In quest'ultima occasione la Joya si è mostrata in grande stile.

Oggi, però, la partita è decisamente di un altro livello. E con tanti indisponbili in più: per la trasferta non sono stati infatti convocati Lichtsteiner (fuori dalla lista UEFA), Howedes, Chiellini, Khedira, Marchisio e Mandzukic, oltre allo squalificato Cuadrado. Allegri in conferenza stampa è apparso comunque tranquillo...

Un abbraccio fra Higuain e Dybala durante la partita vinta sabato scorso contro il Chievo. | corrieredellosport.it

Un Max Allegri tranquillo e che dovrebbe puntare su un 4-3-3. Davanti all'intoccabile Gigi Buffon ci sarebbero Barzagli, Benatia, Rugani e Alex Sandro. A centrocampo invece Pjanic e Matuidi verranno affiancati da uno fra Bentancur (favorito) e Sturaro, con Douglas Costa e Dybala (anche lui ieri in conferenza stampa) ali. Higuain l'unica punta.

La risposta di Allegri

PRECEDENTI

Oltre alla doppia sfida dello scorso anno, in cui proprio Dybala fu mattatore nel 3-0 dell'andata (0-0 al ritorno, nello stesso stadio di stasera), ci sono altri 9 precedenti: in 4 di queste occasioni furono gli juventini a prevalere, mentre in 3 vinsero i provenienti dalla Liga. 2 ovviamente i pareggi rimasti.