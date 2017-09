Barcellona-Juve, le formazioni ufficiali: giocano Bentancur e De Sciglio

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Notte di fuoco al Camp Nou, notte di Barcellona-Juventus. Il gruppo di di Champions League apre col botto, con una super-sfida tutta da seguire. Ore 20.45 per il calcio d'inizio, di seguito le formazioni ufficiali del match.

Classico 4-3-3 di rito per Valverde, che non si discosta dal proprio undici tipo e sceglie Dembelé in attacco, esordio dal primo minuto con Deulofeu che scivola in panchina. Insieme al francese ovviamente Messi e Suarez, con Rakitic, Busquets ed Iniesta a centrocampo. Confermato anche Umtiti al centro della difesa insieme a Piqué, mentre a destra gioca Semedo. Alba a sinistra e Ter Stegen in porta completano lo schieramento dei catalani.

Barcellona (4-3-3) - Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Dembelé. All. Valverde

Allegri risponde con due scelte un po' a sorpresa: De Sciglio terzino destro titolare, con Barzagli al centro insieme a Benatia e Rugani in panchina, e Bentancur nel trio di centrocampo con Matuidi e Pjanic. L'uruguagio è preferito a Sturaro. La linea difensiva davanti a Buffon è completata da Alex Sandro, mentre in attacco a comporre il tridente ci sono Douglas Costa, Dybala e Higuain.

Juventus (4-3-3) - Buffon; De Sciglio, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. All. Allegri