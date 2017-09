Juve - Anche De Sciglio in infermeria. Attesa per Chiellini e Mandzukic

Juve - Anche De Sciglio in infermeria. Attesa Chiellini e Mandzukic

Dal 41' del primo tempo di Barcellona-Juve si è aggiunto un altro nome alla già lunga lista di assenti bianconeri causa infortunio. Mattia de Sciglio stava disputando una partita di tutto rispetto, quando alla mezz'ora la caviglia ha cominciato a fare male. Il terzino bianconero ha stretto i denti e ha cercato di arrivare almeno all'intervallo, ma dopo l'occasione colossale concessa a Dembelè non ha potuto far altro che mollare e lasciare il posto a Sturaro.

Probabile che si tratti di una distorsione alla caviglia per l'ex milanista, a cui Allegri aveva ridato fiducia dopo un inizio di stagione difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. De Sciglio stava facendo una gran partita, aveva sfiorato un grandissimo gol e soprattutto aveva dimostrato personalità e sicurezza al cospetto di una grande squadra, poi l'infortunio che complica ancora di più le cose: oggi verranno valutate le sue condizioni in vista di Domenica. Difficile possa scendere in campo già contro il Sassuolo, ma l'obiettivo è recuperarlo comunque il prima possibile.

Contro il Sassuolo potrebbero invece tornare nei ranghi Giorgio Chiellini e Mario Mandzukic, assenti importanti che ieri contro il Barça avrebbero potuto fare la differenza. Il primo sembra in ripresa dopo il problema al polpaccio che lo aveva costretto a saltare anche la partita del Bernabeu con la nazionale, mentre il croato ha pagato le conseguenze di una ferita lacero-contusa subita nelle qualificazioni mondiali contro il Kosovo. Da valutare ancora le condizioni del neo-acquisto Howedes, ancora un po' in ritardo di preparazione, e di Sami Khedira, che deve smaltire un botta presa giocando con la Germania: per loro due difficile un rientro per la prossima giornata di campionato, Allegri valuterà dopo il lavoro in gruppo di questi giorni. Infine c'è Claudio Marchisio, ancora alle prese con i suoi problemi al ginocchio, per lui il rientro sembra ancora lontano.