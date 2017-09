Juve - Allenamento in vista del Sassuolo

I bianconeri impegnati stamattina in allenamento (twitter)

E' terminata alle 14 di questo pomeriggio la seduta di allenamento della Juventus, alla vigilia dell'importante lunch match contro il Sassuolo. Questa mattina Allegri ha cercato di fare il punto della situazione in vista di dopodomani, cercando nuove soluzioni di formazione e preparando un po' di turnover per permettere anche a chi ha giocato tanto di rifiatare prima del difficile filotto di partite che aspetta i bianconeri. Il tecnico ha cercato anche di capire le condizioni dei rientranti dagli infortuni, in particolare Chiellini e Mandzukic, che potrebbero tornare in campo già Domenica.

Dopo la giornata di ieri, dedicata principalmente alla parte atletica e alla tecnica col pallone, l'allenamento di oggi è stato incentrato soprattutto sulla fase tattica. Allegri ha cercato di capire quali potrebbero essere le giocate migliori per trovare spazi contro una squadra ben organizzata come il Sassuolo, e ha provato anche nuovi uomini in formazione: Dybala potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Federico Bernardeschi, che ancora non è riuscito a trovare grande spazio in questo inizio di stagione e che potrebbe trovare finalmente l'esordio dall'inizio. Dietro potrebbe tornare titolare Rugani, dopo le ultime esclusioni in favore di Benatia, mentre il rientrante Chiellini si giocherà con Barzagli l'altro posto in difesa.

Domani mattina è previsto un altro allenamento, sempre a Torino, poi ci sarà la conferenza stampa di Allegri alle 14, a cui seguirà la partenza per l'Emilia, dove il match è previsto alle 12:30 del giorno dopo, al Mapei Stadum di Reggio Emilia. La seduta di domani sarà probabilmente decisiva per decidere la formazione iniziale di Domenica. Potrebbe tornare titolare anche Mario Mandzukic, dopo lo stop forzato che lo ha costretto a saltare il Barça, oltre al già citato Chiellini. Probabilmente sarà lo stesso allenatore bianconero a fornire qualche indicazione in più nel corso della conferenza stampa.