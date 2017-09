Sassuolo-Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/2018 (12.30)

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia da Andrea Mauri, benvenuti nella diretta scritta live ed online di Sassuolo-Juventus, match valido per la quarta giornata di Serie A 2017/2018. Il calcio d'inizio è previsto per le 12.30 e a darlo sarà l'arbitro Davide Massa.

QUI SASSUOLO

I neroverdi sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato dopo il pareggio casalingo con il Genoa e lo sconfitte subite sui campi di Genoa ed Atalanta. La trasferta bergamasca, l'ultima in ordine di tempo, ha dato fiducia a Bucchi che ora vuole ripetere la buona prestazione contro i bianconeri.

L'allenatore sassolese, però, dovrà farlo senza il suo uomo chiave: Domenico Berardi. L'attaccante calabrese, infatti, sarà assente contro la Juventus a causa di una doppia ferita al piede patita dopo un tackle del Papu Gomez. La stella del Sassuolo ha saltato gli allenamenti per tutta settimana e la sua presenza è in dubbio anche per il turno infrasettimanale.

Sassuolo-Juventus live

Per sostituire Berardi, Bucchi vara il 3-5-2 con Falcinelli e Politano in attacco, entrambi alla ricerca del primo centro in campionato. Fino ad ora l'unico giocatore in grado di far muovere la casella dei gol fatti è stato Stefano Sensi, uno dei giocatori più in forma del Sassuolo e certo del posto da titolare.

Bucchi si presenta ai nastri di partenza con tre dubbi di formazione, due a centrocampo ed uno in attacco. In mediana Duncan e Adjapong dovranno guadagnarsi la maglia da titolare vincendo il ballottaggio con Mazzitelli e Peluso, mentre nel reparto offensivo Politano dovrà guardarsi dall'incalzare di Matri e Ragusa.

Il probabile undici del Sassuolo

QUI JUVENTUS

L'avvicinamento della Juventus è invece totalmente contrapposto. Se il Sassuolo arriva con dei buoni segnali derivanti dall'ultimo match, i bianconeri sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta in Champions League. La prestazione con il Barcellona ha messo in luce tutti i difetti della squadra di Allegri, che torna a competere in Italia alla ricerca di nuove e vecchie certezze.

Per ritrovare sin da subito la vittoria, il tecnico bianconero sceglie di non effettuare il turn over, schierando anche i due giocatori rientranti da infortunio: Giorgio Chiellini e Mario Mandzukic. Non saranno invece a disposizione Sami Khedira, non convocato per non affrettare il suo recupero ed averlo al 100% contro l'Olympiakos e Claudio Marchisio, out fino ad inizio Ottobre, almeno.

Sassuolo-Juventus diretta

Il lunch match con il Sassuolo potrebbe essere anche la prima da titolare di Federico Bernardeschi, l'unico dei nuovi acquisti bianconeri che non ha ancora esordito dal primo minuto. L'ex viola ha benfigurato negli spezzoni contro il Chievo Verona e il Barcellona, mettendo in difficoltà Allegri, che ora deve scegliere tra lui e Juan Cuadrado, squalificato in Champions League e quindi potenzialmente più fresco rispetto al numero 33.

In porta, dopo il turno lasciato a Szczesny, torna Gigi Buffon con la difesa a 4 pronta a difenderlo: Lichtsteiner sulla destra, Chiellini e Rugani in mezzo, Alex Sandro a sinistra. Il brasiliano però non è in forma e si giocherà il posto con Asamoah. Il centrocampo sarà invece composto da Matuidi e Pjanic, mentre alle spalle di Higuain, ancora escluso dall'Argentina, ci saranno Paulo Dybala, Mario Mandzukic e con molta probabilità Juan Cuadrado.

Il probabile 11 della Juventus

I PRECEDENTI

Il Sassuolo ha battuto la Juventus una sola volta in Serie A, due anni fa, innescando poi la strabiliante serie di vittorie consecutive che proiettò i bianconeri verso il quinto scudetto consecutivo. In totale i precedenti tra le due compagini sono otto e il bilancio, come spesso accade, sorride ai bianconeri: sei vittorie, un pareggio e come detto una sconfitta.