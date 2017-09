Sassuolo-Juve 1-3, le pagelle: ancora, sempre Paulo Dybala

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Sempre più Dybala-dipendente. La Juventus vince, trascinata ancora una volta dal suo numero 10. Al Mapei Stadium il Sassuolo si arrende all'argentino, che firma una tripletta e si prende la ovvia palma di migliore in campo. Di seguito le pagelle dei bianconeri.

Buffon, 5.5 - Male sul gol in uscita, peggio coi piedi in impostazione. Salva il risultato nel primo tempo su Falcinelli (in fuorigioco).

Lichtsteiner, 4.5 - Non si capisce ancora bene che intenzioni avesse sul gol del Sassuolo: scivola, cade, perde Adjapong. Non è la prima né l'unica volta. Partita pessima in fase difensiva. (dal 72' Barzagli, 6 - Entra a gara chiusa, controlla.)

Rugani, 5.5 - Incerto sulla rete subita, ma anche sul posizionamento. L'impressione è che subisca ancora un po' troppo l'idea di attacco della squadra. E quando deve difendere pasticcia un po', anche se salva un gol.

Chiellini, 6.5 - Se la catena di centro-destra regge il giusto, va meglio dall'altra parte, dove il rientro del numero tre garantisce sicurezza. Buona partita anche tecnicamente: non è scontato.

Alex Sandro, 6.5 - Si vedono i primi lampi del vero Alex Sandro: più di un cross pericoloso, meglio in percussione. Ancora poco lucido di gamba quando copre, ma rischia poco, soltanto su Lirola.

Pjanic, 6 - Amministra senza strafare il traffico di palloni, piuttosto preciso ma rischia forse poco in verticale, affidandosi alla sicurezza dle giropalla.

Matuidi, 7 - Riesce ad essere sostanzialmente ovunque, sia in fase di possesso che di non-possesso. Si butta anche dentro l'area e sembra prendere coraggio gara dopo gara. Sfiora il gol dai 25 metri con un gran sinistro.

Cuadrado, 6.5 - La notizia è che il colombiano ha ripreso a saltare l'uomo con costanza e non occasionalmente, e si vede; meno bene quando deve concludere i contropiedi, ma è un pericolo e gioca quasi da solo in fascia, vista la pessima giornata di Lichtsteiner.

Dybala, 9 - Seconda tripletta in quattro gare, otto reti totali in A, 10 in stagione, primo giocatore della Juve ad andare in rete in tutte le prime 4 gare di campionato. Altro? Dobbiamo davvero continuare? (dall'85' Bernardeschi, s.v.)

Mandzukic, 6.5 - Ritorna dopo una gara saltata e l'altra giocata sul dolore, si fa notare per l'assist a Dybala per l'1-0 ed i soliti ripiegamenti di successo. Non è ancora al meglio, ma ha margini.

Higuain, 5 - Nemmeno il Pipita è al meglio e va in difficoltà, soprattutto fisica. Gioca sempre bene sotto il profilo tecnico - notevole uno scambio veloce con Dybala - ma gli manca la rapidità per concludere le azioni, tant'è che si incarta più di una volta. Lascia il campo innervosito, necessita di un giro di pausa. (dal 78' Douglas Costa, 6.5 - Gioca poco, ma mette in mostra grandi spunti.)

All. Allegri, 6.5 - Juve quadrata, solida e d'attacco: mette Dybala in condizioni di segnare a raffica (sono 8 per la Joya in Serie A, in 4 partite), meglio anche il possesso, più fluido, forse ancora troppo poco verticale, ma col tempo arriverà anche a quello.