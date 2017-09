Juventus, De Sciglio out: le soluzioni di Allegri

De Sciglio out: le soluzioni di Allegri

Nella serata di ieri la conferma: lesione parziale tibio-peroneale per De Sciglio. Infortunio ancora da valutare nei dettagli, ma che terrà fuori il terzino della Nazionale almeno un mese. Una brutta notizia in casa Juventus, soprattutto in ottica Champions dove la coperta è molto corta per ciò che concerne la corsia di destra. Terzini di ruolo non ve ne sono, con Lichtsteiner escluso l'unico adattabile sembra essere il tedesco appena arrivato Howedes, anche lui a rientro da un infortunio, sicuramente più leggero rispetto a quello recente di De Sciglio.

Per il campionato la scelta ricadrà su Lichtsteiner. Grande escluso dalla lista Champions, lo svizzero avrà il posto praticamente garantito per ciò che concerne la Serie A. Al suo posto, tuttavia, Allegri potrà anche contare come fatto in passato su Barzagli, il quale ha già dimostrato di saper giocare a destra sebbene la spinta in fase di offesa non sia la stessa garantita dello svizzero. Un'altra alternativa potrebbe essere quella del tedesco Campione del Mondo in Brasile, ancora a secco di presenze in casacca bianconera, ma che sembra essere una garanzia dall'alto della sua esperienza in cui ha ricoperto tutti i ruoli della difesa, da destra a sinistra.

Esiste anche una quarta opzione, questa legata al modulo da schierare, che accomuna sia il campionato che la Champions League: la difesa a tre. Come visto negli ultimi tempi della passata stagione, non è da escludere un 3-4-3 innovativo con Cuadrado abbassato in linea mediana e l'inserimento di Douglas Costa nel tridente d'attacco o Dybala dietro Higuain e Mandzukic. Un modulo questo che vedrebbe l'utilizzo di tre centrali fissi, come Chiellini e Rugani, con l'aggiunta di uno tra Barzagli, Benatia o Howedes a coprire il centrodestra difensivo. Vero è che questo modulo vedrebbe Cuadrado con molti più compiti difensivi da svolgere, lui che propriamente terzino fluidificante non è nonostante un inizio carriera a Lecce proprio in quel ruolo.

Le altre soluzioni di Coppa sono pressoché disegnate. Per continuare con la difesa a quattro, l'unica giocatore capace di garantire corsa e difesa è il tedesco Howedes. L'alternativa è rappresentata da Barzagli che però non garantisce lo stesso tipo di spinta. Non è nemmeno da escludere a priori l'utilizzo di Sturaro, come contro il Barcellona. Proprio il centrocampista numero ventisette ha sostituito l'infortunato De Sciglio durante la partita contro i catalani. Una soluzione non propriamente ottimale e dettata senza dubbio dalla mancanza di reali alternative, dati gli infortunati rimasti in quel di Torino. Quello che possiamo evincere è che l'acquisto di Howedes sia uno dei più azzeccati e che nell'immediato futuro tornerà sicuramente utile grazie alla sua poliedricità nel ricoprire tutti i ruoli della difesa.

Arduo compito quello di Allegri, soprattutto in vista del filotto di partite che vedranno la Juventus impegnata in tre match importanti a soli tre giorni di distanza gli uni dagli altri: Fiorentina, Torino e Olympiakos, tre match che potrebbero valere già una stagione. L'unica nota positiva è che i bianconeri non si muoveranno da Torino fino ad ottobre, dove saranno attesi dall'ostica trasferta a Bergamo contro l'Atalanta.