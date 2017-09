Juventus - Fiorentina in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Fiorentina, match valido per la quinta giornata del campionato della Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - sarà fischiato dall'arbitro Daniele Doveri.

QUI JUVENTUS

Il primo vero tour de force dei bianconeri è iniziato: si gioca ormai ogni tre giorni. Già martedì scorso era arrivata la sfida, rivelatasi poi disastrosa, contro il Barcellona; nel weekend, invece, una sorta di mini-riscatto nel segno di Paulo Dybala, con una vittoria sul Sassuolo per 1-3 che ha riportato un po' di sorrisi a Vinovo.

Fra Champions League e campionato si andrà avanti su questo ritmo praticamente fino alla fine del mese. Si potrebbero adottare delle rotazioni, ma il momento di forma del numero 10 sopracitato in un certo senso "inceppa" le rotazioni; anche Higuain non è apparso al meglio, ma chissà che toglierlo non possa essere controproducente.

Queste scelte faranno parte dei dubbi di Allegri, che intanto non potrà contare su Khedira, Marchisio, Pjaca e la new-entry della lista De Sciglio a causa di infortuni. In conferenza stampa il tecnico ha detto della possibilità della presenza del grande ex Bernardeschi, che al momento dovrebbe partire dalla panchina.

Max Allegri dovrebbe contare infatti sul solito quartetto con Cuadrado, Dybala, Mandzukic ed Higuain nel suo 4-2-3-1. In mediana la coppia con Pjanic e Matuidi sarà praticamente obbligata, mentre in difesa fra le varie soluzioni dell'allenatore sull'out di destra sarà uno fra Sturaro e Lichtsteiner a completare il reparto con Barzagli, Benatia ed Asamoah (in vantaggio su Alex Sandro). Szczesny e non Buffon in porta.

QUI FIORENTINA

Il mercato ha portato una rivoluzione per i viola, che dopo le sconfitte nelle prime due giornate hanno incassato i tre punti sia con l'Hellas Verona sia, anche se con qualche difficoltà in più contro il Bologna, battuto per 2-1. Adesso un altro test complicato che potrà dire a che punto è la costruzione della squadra.

Il lavoro di costruzione affidato infatti a Pioli è molto complicato e, ancora, ovviamente non terminato. Nelle dichiarazioni della vigilia l'allenatore ha parlato di personalità, un aspetto importante per raggiungere l'obiettivo stagionale, quello di fare una buona stagione e magari anche staccare un pass per l'Europa League.

Nessun indisponibile per il tecnico ex Inter, che però potrebbe comunque anche lui puntare su un po' di turnover. Come vi raccontavamo dopo la seduta di ieri, l'ultima prima della partenza con direzione Torino, i principali dilemmi stanno sulla trequarti: Gil Dias ed il rientrante Eysseric potrebbero infatti insidiare quelli che si erano affermati come titolari.

Stefano Pioli sembra comunque orientato a confermare quanto visto nell'ultimo turno. Nel 4-2-3-1 ci sarebbe così in porta Sportiello, poi Bruno Gaspar, Pezzella - felice per la convocazione in Nazionale -, Astori e Biraghi. Badelj fa coppia con Veretout in mediana, i favoriti per il posto dietro a Simeone sono Chiesa (sicuro), Benassi e Thereau (entrambi in forse).

STATISTICHE

Senza scendere nel dettaglio dei precedenti, vi ricordiamo solo cosa successe in questa sfida l'anno scorso: al ritorno, nella sfida più recente, si giocò al Franchi e a vincere furono i padroni di casa per 2-1 nella sfida che segnò poi il cambiamento tattico di Madama. All'andata invece, firmò lo stesso risultato un debuttante Gonzalo Higuain, ora in difficoltà.