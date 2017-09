Juventus - Fiorentina, le formazioni ufficiali

Allo Juventus Stadium, un classico del calcio italiano. L'undici di Allegri ospita la formazione di Pioli, la Juventus attende la Fiorentina. Periodo positivo per la viola, reduce da due successi consecutivi. Procede a passo spedito anche la Signora, fin qui a punteggio pieno, come il Napoli di Sarri, questa sera di scena all'Olimpico.

Juventus

Confermato il cambio in porta. Szczesny rileva Buffon, Allegri si affida a destra a Sturaro - lungo stop per De Sciglio - con Asamoah a presidiare l'altra corsia. Rugani e Barzagli al centro della difesa. Occasione interessante per Bentancur in mediana, intoccabile Matuidi. Quattro uomini a comporre il reparto offensivo, Cuadrado e Mandzukic larghi, Dybala alle spalle di Higuain.

Szczesny; Sturaro, Barzagli, Rugani, Asamoah; Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain

Fiorentina

Il modulo di Pioli è speculare, 4-2-3-1, con Simeone unica punta. Thereau si muove nella linea a tre alle spalle del Cholito, con Chiesa e Benassi a rifinire il pacchetto. Badelj e Veretout a centrocampo, Laurini e Biraghi esterni bassi. Al centro Pezzella ed Astori, in porta Sportiello.

Sportiello, Laurini, Astori (cap.), Pezzella, Biraghi, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Thereau, Simeone