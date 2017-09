Juve, non c'è pace per Howedes: problema ai flessori, salta derby e Olympiakos

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

La maledizione dei nuovi arrivati sulla corsia bassa di difesa della Juventus prosegue: dopo l'infortunio di Mattia De Sciglio, che rischia di rientrare a novembre, si ferma - di nuovo - anche Benedikt Howedes. Il tedesco era rientrato in gruppo lunedì ed era in panchina nel match di ieri sera contro la Fiorentina, dopo aver trovato la miglior condizione e smaltito gli ultimi fastidi, ma nell'allenamento odierno si è dovuto fermare a causa di "un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra la cui entità verrà approfondita con esami strumentali nei prossimi giorni", si legge in un comunicato apparso sul sito ufficiale della società bianconera nel pomeriggio.

L'ex Schalke 04 sarà certamente costretto a saltare il derby contro il Torino di sabato sera e anche la sfida casalinga con l'Olympiakos in programma mercoledì, la seconda valida per il girone. In campionato nel ruolo di terzino destro giocherà Lichtsteiner, come era già preventivabile dopo il turno di riposo di ieri sera (lo svizzero è subentrato soltanto nel recupero), mentre in Champions League la situazione è piuttosto delicata: con Howedes e De Sciglio fuori per infortunio e Lichtsteiner fuori lista, probabilmente Allegri lancerà nuovamente Sturaro, come accaduto all'Allianz Stadium contro la Viola ieri sera e anche nel secondo tempo di Barcellona.

Giornata di allenamento invece quest'oggi a Vinovo per la Juventus, come si legge nel comunicato di cui sopra: "Il programma di giornata ha visto i titolari della sfida contro i viola al lavoro in palestra, alle prese con una sessione di scarico, mentre il resto del gruppo è sceso in campo per una seduta incentrata principalmente sulla tecnica e sui movimenti offensivi con il pallone." Domani Allegri in conferenza stampa (in programma alle 12.30) potrebbe dare ulteriori informazioni sia riguardo l'infortunio che le scelte, le quali sembrano comunque abbastanza segnate e prevedibili. Si è rivisto in gruppo anche Sami Khedira, anche se la convocazione sembra ancora lontana.