Juventus - Torino in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20.45)

Buonasera a tutti da Francesco Palma e da tutta la redazione di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live del match di cartello della sesta giornata di Serie A 2017/18: all'Allianz Stadium si gioca la stracittadina all'ombra della mole, è Juventus-Torino!

Equilibrio crescente anno dopo anno, tanto talento e altrettanta tensione animano una partita ovviamente storica, che negli ultimi anni ha regalato forti emozioni. Le motivazioni possono fare la differenza, ma spesso è stato il tasso tecnico ad avere comunque la meglio.

I numeri del derby

L'1-1 allo Juventus Stadium dello scorso anno ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive (compreso il 4-0 in Coppa Italia nel dicembre 2015) casalinghe per i bianconeri, i quali hanno dovuto inseguire e poi arrivare ad agganciare il pareggio nei minuti finali con Higuain.

193 i derby giocati a livello storico, 82 le vittorie bianconere, a fronte di 56 successi granata e 55 pareggi. Il trend ultimamente vede le partite decise negli ultimi minuti, ma quasi sempre in favore della Juventus: Pirlo 2014 e Cuadrado 2015, e non solo.

Qui Torino

Conta però l'attualità, che parla di un Torino ancora imbattuto in Serie A e a quota 11 punti, con tre vittorie e due pareggi, score di alto livello che deve essere mantenuto per sognare un posto in Europa. Tanti gol segnati, qualche dubbio in difesa: il derby ci dirà molto anche su questo.

Pochi dubbi di formazione per Mihajlovic, che si affida al solito 4-2-3-1 e senza sorprese per quanto riguarda gli uomini, a partir dalla difesa, dove c'è l'unico ballottaggio, tra De Silvestri e Ansaldi, per il ruolo di terzino destro. Completano la difesa davanti a Sirigu Nkoulou, Moretti e Molinaro.

A centrocampo leggera emergenza per le condizioni di Obi e Acquah, da valutare: titolari saranno l'ex di giornata Rincon (oltre a Molinaro) e Daniele Baselli. In avanti i soliti quattro, Ljajic a supporto di Belotti, Niang a sinistra e Iago Falqué a destra.

Le scelte di Miha

Qui Juventus

Cinque vittorie in cinque gare per la solita Juve, che perde forse smalto, ma non partite. Lo testimonia l'1-0 casalingo con la Fiorentina, firmato da Mandzukic. In casa i Campioni d'Italia hanno finora sempre vinto in stagione e mai subito gol, sebbene la difesa sia sembrata a tratti fragile.

I bianconeri dovrebbero scendere in campo con il classico 4-2-3-1, con possibili turnazioni in attacco. Preme infatti per avere una maglia Douglas Costa, potrebbe lasciargliela uno tra Higuain e Cuadrado; se dovesse rimanere fuori il Pipita, l'ex Bayern andrebbe sull'ala e Mandzukic punta.

In difesa più certezze, con Lichtsteiner ed Alex Sandro sulle corsie, mentre al centro Benatia affiancherà Chiellini. A centrocampo Pjanic verso il rientro, Matuidi dovrebbe affiancarlo nonostante la tentazione Bentancur. Tra i pali rientra Buffon.

L'11 di Allegri

