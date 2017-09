Juve-Torino, le formazioni ufficiali: riposa Higuain

Google Plus

Notte di stracittadina sotto i riflettori dell'Allianz Stadium. La Juventus riceve il Torino nell'anticipo del sabato sera della sesta giornata di Serie A, in una notte che si preannuncia tesa e bollente. Alle ore 20.45 il calcio d'inizio, queste le formazioni ufficiali del match.

I bianconeri si schierano con il classico 4-2-3-1, con la sorpresa in attacco: riposa Gonzalo Higuain, al suo posto da prima punta funge Mario Mandzukic. Dietro di lui il trio con Cuadrado e Douglas Costa ai lati di Dybala, mentre a centrocampo confermati Pjanic e Matuidi. In difesa davanti a Buffon spazio per Alex Sandro a sinistra, Lichtsteiner a destra, Benatia e Chiellini al centro.

Juventus (4-2-3-1) - Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. All. Allegri

Iper-offensivi come sempre i granata, con il 4-2-3-1 e tutti gli attaccanti titolari presenti: Iago Falqué, Ljajic e Niang a supporto di Belotti. In mezzo c'è Baselli con Rincon. Nkoulou e Lyanco - confermato a sorpresa - compongono la coppia centrale, De Silvestri vince il ballottaggio con Ansaldi a destra, ma l'argentino va a sinistra. Tra i pali Sirigu.

Torino (4-2-3-1) - Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Lyanco, Ansaldi; Baselli, Rincon; Iago Falqué, Ljajic, Niang; Belotti. All. Mihajlovic