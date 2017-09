Juventus - Olympiacos in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta di Juventus-Olympiacos, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro tedesco Tobias Stieler.

Diretta Juventus-Olympiacos

QUI JUVENTUS

In questi giorni il tema più caldo, per Madama, riguarda la condanna a 12 mesi di inibizione per il presidente Andrea Agnelli nel primo grado di giudizio, con un ricorso che però è pronto. Un evento che potrebbe aver in un certo senso messo ancora più pepe in un pre-partita già di per sè estremamente delicato.

I bianconeri hanno infatti comunque iniziato tutto sommato bene la stagione, con il punteggio pieno in campionato confermato anche nell'ultima uscita, con la straripante vittoria nel derby; in Europa il primo matchday è stato tuttavia doloroso, con la sconfitta in favore del Barcellona per 3-0 che oggi va assolutamente compensata.

E quale miglior "compenso" del riscatto con i 3 punti, che rimetterebbero subito in carreggiata la Vecchia Signora nella corsa al passaggio del turno. È stata in questo senso l'unica richiesta di Max Allegri ai suoi in conferenza stampa: l'allenatore ha detto che l'avversario è "una squadra veloce che potrebbe sorprenderci in campo aperto".

È decisamente la difesa il maggior punto interrogativo dei torinesi, con Howedes - alle prese con un ulteriore stop - ancora da integrare negli schemi e mai visto. Bisogna però evidenziare come i campioni d'Italia abbiano alzato il proprio livello prestazionale a centrocampo, dove in particolare Miralem Pjanic sta facendo benissimo.

Oltre al difensore tedesco, oggi mancherà anche Mattia De Sciglio per infortunio (con un problema vigente nel ruolo di terzino destro vista l'esclusione di Lichtsteiner dalla lista UEFA e che potrebbe essere risolto con l'impiego di un 3-4-3). Khedira è stato invece convocato ma non partirà dall'inizio, sempre fuori Marchisio e Pjaca.

Max Allegri, davanti a Buffon, è dunque indeciso se schierare Barzagli o Sturaro a destra insieme a Benatia, Chiellini ed Alex Sandro nella difesa del 4-2-3-1. Confermati Pjanic e Matuidi in mediana, mentre Cuadrado, il più in forma di tutti - Dybala - e Mandzukic sono i favoriti per agire alle spalle di Higuain (che potrebbe essere fatto riposare in favore di Douglas Costa con lo scalo di Mandzukic a punta).

QUI OLYMPIACOS

I greci hanno invece appena cambiato allenatore, con Lemonis al debutto in seguito alla gestione di Hasi. In conferenza stampa il tecnico ha posto il prossimo avversario come suo unico pensiero, in particolare dopo la sconfitta della prima giornata: un altro KO significherebbe eliminazione virtuale per i biancorossi.

Takis Lemonis che dovrebbe scegliere un 4-3-2-1. Proto dovrebbe sostituire il fuori rosa Kapino, con Elabdellaoui, Engels, Romao e l'ex Genoa Figueiras davanti a lui (out Vukovic). A centrocampo Zdjelar ed Odjidja-Ofoe dovrebbero fare le mezzali con Gillet mediano, con Carcela-Gonzalez e Sebà sulla trequarti favoriti addirittura su Marko Marin, elemento di maggior talento della squadra. Djurdjevic l'unica punta.

PRECEDENTI

Non scendiamo nel dettaglio dei precedenti, ma menzioniamo il più recente Juventus-Olympiacos: era il 4 novembre 2014 e la prima compagine juventina di Allegri, sconfitta per 1-0 all'andata, era sotto per 1-2. Il livornese passò allora per la prima volta al 4-3-1-2, modulo con cui vincerà la partita con gol decisivo di Paul Pogba e sfiorerà il triplete, fermando la sua corsa soltanto nella finale di Berlino (6 giugno 2015 contro il Barcellona).