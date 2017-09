Juventus, i precedenti con l'Atalanta sorridono ai bianconeri | www.rediff.com

Bergamo è storicamente terra di conquista per la Juventus. Nei 55 precedenti in casa dell’Atalanta, i bianconeri sono usciti imbattuti 48 volte – 26 successi e 22 pareggi -, raccogliendo soltanto 7 sconfitte; includendo anche la Coppa Italia, gli scontri diretti sono stati finora 60, con 10 successi nerazzurri. In totale le due compagini si sono affrontate 119 volte e le vittorie della Juventus sono 66, con 39 pareggi e 14 successi atalantini; per la Dea questa sfida significa incontrare l’avversario dell’attuale Serie A contro cui la statistica fa segnare la percentuale di vittoria più bassa, solo il 10%.

Il pareggio raggiunto nel finale grazie a Freuler nell’ultimo precedente – lo scorso 28 aprile – ha fermato una striscia di 14 vittorie consecutive della Juventus contro l’Atalanta fra Torino e Bergamo – incluso anche il 3-2 dello Stadium in Coppa Italia nel gennaio 2017 – e di 9 successi di fila in Serie A all’Atleti Azzurri d’Italia. L’ultima non vittoria bianconera in questo stadio in campionato risale – tolto l’ultimissimo scontro diretto – all’1-1 nella stagione 2002-03, in cui segnarono Pinardi per l’Atalanta e Di Vaio per la Juventus; l’ultima sconfitta della Vecchia Signora invece è datata 3 febbraio 2001, quando sulla panchina sedeva ancora Carlo Ancelotti: Lorenzi e Ventola ribaltarono l’iniziale vantaggio juventino arrivato per l’autogoal di Paganin.

La Juventus è riuscita a segnare 5 goal in casa dell’Atalanta in 3 occasioni: la prima, un 5-1 nella stagione 50-51, stesso risultato replicato nel 52-53, mentre nella stagione 2009-10 il risultato finale fu di 5-2 – sulla panchina della Dea sedeva Antonio Conte ed il 2-5 definitivo firmato da David Trezeguet, al goal numero 167 in bianconero che permette al francese di raggiungere Omar Sivori in testa alla classifica dei marcatori stranieri juventini. La Juventus va a segno in questo stadio da 18 gare consecutive – 39 goal totali -; l’ultima partita in cui i bianconeri sono rimasti a secco fu il 22 settembre 91, sfida che terminò 0-0.

Curiosità. La Juventus è la squadra che ha inflitto la terza peggior sconfitta in Serie A all’Atalanta – 7-1 nel 1951, a Torino -, mentre i bergamaschi sono l’unico avversario a cui Andrea Barzagli ha segnato con la maglia della Juventus: il 13 maggio 2012, a Torino, nell’ultima giornata di quel campionato vinto dagli uomini di Conte – su rigore – ed il 6 marzo 2016, a Bergamo.