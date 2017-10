Atalanta - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Atalanta-Juventus, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Antonio Damato.

Atalanta-Juventus in diretta

Quello fra Masiello e Dybala fu uno dei duelli più interessanti di Atalanta-Juventus 2-2. | ansa.it

QUI ATALANTA

I nerazzurri, nell'ultima giornata di campionato, hanno rimediato un pareggio con tante polemiche sul campo della Fiorentina. In mezzo, un'altra trasferta, sempre piuttosto complicata, conclusasi sullo stesso risultato di 1-1 allo Stade Olympique Lyonnais, con molta più sofferenza.

Il punto rimediato in Europa League ha un peso specifico non indifferente, però, nell'ottica del passaggio del turno; oggi potrebbe complicare il tutto l'aver avuto soltanto 72 ore di tempo per preparare una sfida così delicata, contro un avversario così forte, specie per una squadra che fa dell'intensità atletica il suo punto di forza principale.

Oggi Gasperini - che in conferenza stampa ha detto di "sperare" in una condizione buona dei suoi - non potrà contare su Toloi, appunto reduce da un affaticamento muscolare, e Joao Schmidt, alle prese con una lesione del menisco. E nelle sue scelte l'allenatore potrebbe scegliere un modulo più prudente del solito...

Freuler ha siglato il gol del pareggio allo scadere contro la Fiorentina. | Sky Sport.

Gian Piero Gasperini dovrebbe scegliere un 3-4-2-1, che però offensivamente vedrebbe un tridente leggero con Ilicic e Kurtic alle spalle del Papu Gomez. La linea mediana a quattro sarebbe composta da Hateboer, Freuler, De Roon e Spinazzola (o Castagne), in difesa spazio a Masiello, Caldara - di proprietà proprio della Vecchia Signora - e Palomino davanti a Berisha.

Live Atalanta-Juventus

La probabile formazione scelta da Gasperini.

QUI JUVENTUS

I bianconeri sono ben più smaliziati riguardo ai folli ritmi delle competizioni europee: lo dimostrano i recenti risultati, con le vittorie sia sul Torino nel derby che sull'Olympiacos in settimana, entrambe senza subire gol. Segnali forti ad un campionato che sembra comunque combattuto.

I segnali arrivati dagli ultimi due matchday sono contrastanti: c'è l'infortunio anche di Miralem Pjanic a centrocampo - che era fra i più in forma dell'intera squadra -, ma nello stesso reparto consola la crescita di Rodrigo Bentancur. E, a proposito di argentini, sembra essere tornato il Pipita...

Infatti Allegri in conferenza stampa è stato chiaro: "Higuain gioca". Le possibili scelte dell'allenatore livornese saranno influenzate sicuramente dalle tante assenze, ovvero quelle di Howedes, De Sciglio, appunto Pjanic, Marchisio e Pjaca. Da valutare ancora la condizione di Khedira, che non partirà comunque dal 1'.

Paulo Dybala è stato l'MVP di Juventus-Torino con una doppietta. | Juventus News 24.

Max Allegri è orientato verso un 4-2-3-1 con Buffon alla base. In difesa tornano Lichtsteiner e Benatia al fianco degli inamovibili Chiellini ed Alex Sandro (attenzione però all'ipotesi Asamoah). Bentancur fa coppia con Matuidi - intervistato a inizio settimana - a centrocampo, in attacco giocano Dybala, Mandzukic ed Higuain: sull'out di destra uno fra Douglas Costa (favorito), Bernardeschi e Cuadrado.

Diretta live Atalanta-Juventus

La risposta di Allegri.

STATISTICHE

I precedenti nel globale sorridono ovviamente a Madama, squadra storicamente più forte, ma la lezione dell'anno scorso sarà preziosa per i campioni d'Italia: proprio qui, all'Atleti Azzurri d'Italia, venne rimandata la festa Scudetto degli juventini, fermati sul 2-2 con reti di Conti (ora al Milan) e Freuler.