Juve, Higuain e Douglas Costa rimangono a Torino. Convocati in 14 dalle Nazionali

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Tempo di riposo, ma non per tutti, in casa della Juventus. In quattordici hanno lasciato Vinovo per andare in giro per il mondo e indossare le maglie delle varie rappresentative nazionali. Nomi illustri sono però rimasti a casa, per allenarsi sotto l'attento sguardo di Massimiliano Allegri, su tutti Gonzalo Higuain e Douglas Costa, nuovamente snobbati dai commissari tecnici di Argentina e Brasile. L'albiceleste di Sampaoli affronterà due match chiave per la qualificazione mondiale a Russia 2018, mentre il Brasile dell'ex Bayern è già qualificato da diversi mesi e certo del primo posto nel girone.

Alla volta del Sudamerica sono partiti in quattro: Dybala, ormai perno della nazionale argentina, Cuadrado, simbolo della Colombia, e un po' a sorpresa Bentancur ed Alex Sandro. Il primo vestirà la maglia della nazionale maggiore per la prima volta, mentre il verdeoro è il sostituto dell'infortunato Marcelo. I match che coinvolgeranno i bianconeri in Sudamerica si terranno tutti nelle notti tra tra giovedì 5 e venerdì 6 e tra martedì 10 e mercoledì 11, queste le gare da seguire: Argentina-Perù, Colombia-Paraguay, Bolivia-Brasile e Venezuela-Uruguay per la prima notte, Ecuador-Argentina, Perù-Colombia, Brasile-Cile e Uruguay-Bolivia per la seconda.

Viaggio fuori dall'Europa previsto anche per Medhi Benatia, con il suo Marocco. In programma per il 7 ottobre la sfida con il Gabon, anch'essa, come tutte le altre, valevole per la qualificazione a Russia 2018. Rimasto invece a Vinovo Asamoah, che ha lasciato da tempo la nazionale del Ghana.

Tornando in Europa, tra i convocati possiamo trovare Szczesny, impegnato con la sua Polonia prima nella trasferta in Armenia, poi sul campo della Polonia, il 5 e l'8. Nei due giorni successivi tocca a Mario Mandzukic e alla sua Crozia, contro Finlandia ed Ucraina, mentre il 7 ed il 10 ottobre sono i giorni in cui scenderanno in campo la Francia di Matuidi (contro Bulgaria e Bielorussia) e Lichtsteiner con la Svizzera (sfide ad Ungheria e Portogallo). Nessun viaggio per il lungodegente Pjaca, che potrebbe lavorare in gruppo, oltre che per gli acciaccati Khedira - vicino al rientro - Howedes e Pjanic, che proseguiranno nel lavoro di recupero.

In chiusura, restringiamo il campo all'Italia: a Coverciano lavorano con la squadra di Ventura in vista dei match contro Macedonia ed Albania (il 6 ed il 9 ottobre) Buffon, Barzagli, Rugani, Chiellini e Bernardeschi.

A Vinovo, per completare il discorso, sono rimasti De Sciglio (infortunato), Marchisio - che potrebbe iniziare a lavorare in gruppo - Pinsoglio e Sturaro.