Juventus, Dybala e Sandro a Vinovo

E' una Juventus quasi a ranghi completi quella che ha calcato il prato del campo d'allenamento di Vinovo questo pomeriggio. Tutti pensavano che i nazionali sudamericani tornassero solo venerdì mattina, invece Alex Sandro e Paulo Dybala sono arrivati in orario già per l'allenamento di oggi. Max Allegri ha ottenuto così due pedine fondamentali nel suo scacchiere con un giorno d'anticipo e se il terzino verdeoro si è regolarmente allenato con il gruppo, l'attaccante argentino ha invece svolto un lavoro personalizzato a parte, per cercare di recuperare il più in fretta possibile dalle scorie delle qualificazioni mondiali.

A Vinovo, agli ordini del proprio allenatore, la squadra bianconera ha svolto un lavoro prettamente tattico per preparare al meglio il piano da attuare contro la Lazio sabato sera. Agli ordini del tecnico livornese c'erano anche Andrea Barzagli e Mario Mandzukic, il croato era stato in forte dubbio dopo una botta presa con la Nazionale, ma già nel secondo match con la Croazia era sceso in campo fugando ogni possibile dubbio sul suo impiego nel match di campionato. Un altro giocatore che si sta avvicinando al rientro in campo è Claudio Marchisio che quest'oggi ha proseguito il suo lavoro con la squadra per una parte dell'allenamento, prima di ritornare al suo programma differenziato.

Per quanto riguarda gli assenti, domani rientreranno Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur che si aggregheranno al gruppo nella seduta pomeridiana post-conferenza stampa, che si terrà come sempre alle 12. Quella di domani sarà una seduta fondamentale per decidere la formazione, perché i dubbi sono ancora tanti. Rugani sembra favorito su Barzagli, mentre in attacco potrebbe trovare spazio Douglas Costa al posto di Cuadrado. Attenzione, però, anche alla sorpresa rappresentata dalla possibile esclusione di Paulo Dybala che dopo aver svolto lavoro personalizzato potrebbe riposarsi in vista della Champions League.