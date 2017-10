I precedenti di Juventus-Lazio

Mario Mandzuckic in azione contro la Lazio / JuventusTwitter

L'Allianz Stadium domani sera sarà teatro di Juventus-Lazio, due squadre in forma e in cerca di vittorie. La squadra di Simone Inzaghi viene da una vittoria schiacciante ottenuta contro il Sassuolo per 6 reti a 1. Dall'altra parte la Juventus è reduce da un pareggio dopo una partita combattuta contro l'Atalanta a Bergamo. Inzaghi farà affidamento sui goal di Ciro Immobile mentre Massimiliano Allegri sfrutterà il suo talentuoso reparto offensivo per impaurire la difesa biancoceleste.

I PRECEDENTI - L'ultima vittoria della Juventus nel proprio stadio risale alla passata stagione quando i bianconeri si imposero per 2-0 con reti di Higuain e Dybala. La Lazio d'altro canto per ricordare un successo in trasferta deve tornare indietro fino all'anno 2002/2003 quando Fiore con una doppietta portò a casa i 3 punti. Inoltre nelle stagioni 1963/64 e 1994/95, i biancocelesti ottennero le vittorie più "formose" con, in entrambi gli anni, un punteggio di 3-0. Dall'Olimpico, l'anno scorso la Juventus uscì vittoriosa alla seconda giornata, con un goal di Khedira. Le due squadre però si sono già scontrate in questa stagione, con una vittoria per 3-2 da parte della Lazio nella Supercoppa italiana. I bianconeri caddero a causa di un goal in extremis di Murgia dopo una partita all'ultimo respiro. I precedenti, in Supercoppa, sono 4 in tutto. Nel 1998, fu proprio Pavel Nedved a giustiziare la Vecchia Signora, quando ancora giocava alla Lazio. Nel 2013, fu Juve-show: i bianconeri vinsero 4-1 con rete del neo acquisto di allora, Carlos Tevez. A Shanghai, nel 2015, ci pensarono Paulo Dybala e Mario Mandzuckic, volti nuovi in grado di spingere a Torino la Supercoppa Italiana.

Due formazioni con due grandi attacchi. Da una parte Gonzalo Higuain e Paulo Dybala si presenteranno in campo con le loro strabilianti statistiche. La Joya in questa stagione ha totalizzato ben 12 goal mentre il Pipita conta fino ad ora 4 goal e due assist. Per la Lazio Ciro Immobile avrà il compito di infastidire Chiellini &Co. La punta ex Torino ha infatti totalizzato ben 13 goal e 3 assist con la maglia biancoceleste durante questa stagione. Sarà una grande sfida tra due grandi squadre che fino ad ora si sono scontrate ben 151 volte, con 75 vittorie dei bianconeri contro le 39 della Lazio.