Juventus - Lazio in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18:00)

NOTE: Ottava giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018: in campo all'Allianz Stadium c'è Juventus-Lazio. La sfida è in programma dalle ore 18:00.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Lazio, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni.

Diretta Juventus-Lazio

QUI JUVENTUS

Prima della sosta, i bianconeri si sono inceppati per la prima volta in questo campionato sul campo dell'Atalanta, dove non sono riusciti ad andare oltre il 2-2. Questo pari non ha comunque minato più di tanto quelle che sono le certezze di una squadra costruita su delle basi molto concrete.

A dimostrazione di questa sicurezza c'è la conferma - come da previsione - del 4-2-3-1 come sistema di gioco attualmente di riferimento. D'altronde è in corso un percorso di sviluppo tattico della squadra a riguardo, guidato dalla saggia mente di Max Allegri, che intanto però ha una sola priorità: tornare alla vittoria.

Priorità citata anche dal tecnico stesso in conferenza stampa, nonostante una sfida non semplice nè sulla carta nè a causa della situazione classica dei top club europei in seguito ai match per le Nazionali. Oltre agli infortunati De Sciglio, Howedes e Pjaca, infatti, c'è chi è rientrato soltanto ieri ad allenarsi a Vinovo...

Fa parte di questo gruppo di giocatori Alex Sandro, che dovrebbe perciò andare in panchina in favore di Asamoah nella linea davanti a Buffon, dove ci sarebbero anche Lichtsteiner, Rugani (intervistato in settimana) e Chiellini. Max Allegri dovrebbe proporre poi la coppia Khedira-Matuidi in mezzo (out Pjanic), con i soliti ballottaggi in avanti: Douglas Costa-Cuadrado a destra, Bernardeschi-Mandzukic (con quest'ultimo acciaccato) a sinistra, Dybala ed Higuain al momento favoriti per i due posti al centro.

Live Juventus-Lazio

QUI LAZIO

I tantissimi infortuni non hanno impedito ai biancocelesti di togliersi diverse soddisfazioni in questo immediato avvio di stagione, fra cui una vittoria addirittura per 6-1 sul Sassuolo nell'ultimo turno ed anche il successo in finale di Supercoppa Italiana per 3-2, proprio contro Madama, poco più di due mesi fa.

Una grande fiducia ruota comunque attorno alle Aquile, che hanno iniziato l'annata col piede giusto, in nome soprattutto del solito Immobile e di Luis Alberto, che negli scorsi giorni ha lasciato intravedere ai microfoni tutto il suo entusiasmo. Lo spagnolo è stato fondamentale nella sostituzione di Felipe Anderson, al momento ancora indisponibile a causa di un problema fisico molto delicato...

La lista degli acciaccati però non si limita solo al brasiliano. Per la partita di oggi Wallace e Basta saranno sicuramente out. In difesa sono i più grandi problemi per Simone Inzaghi, che in conferenza stampa si è così espresso sugli altri giocatori incerti: "Lukaku e Patric hanno avuto qualche problema. Speriamo recuperino in tempo".

Davanti a Strakosha, nel 3-5-1-1 di Simone Inzaghi, dovrebbero esserci gli appena tornati Bastos e De Vrij insieme all'inesauribile Radu. Marusic si giocherà una maglia con Patric sulla destra, dall'altro lato spazio a Lulic con Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic nel mezzo. Luis Alberto alle spalle dell'ex di giornata Immobile in attacco.

Diretta live Juventus-Lazio

STATISTICHE

Senza scendere più di tanto nel dettaglio dei precedenti, solo qualche nozione: i numeri sorridono ovviamente alla Vecchia Signora, che all'Allianz non ha mai perso contro i laziali. Si sfideranno oggi inoltre i migliori due marcatori del campionato, vale a dire Paulo Dybala e Ciro Immobile, rispettivamente autori di 10 e 9 reti finora ed entrambi di una doppietta nella sfida del 13 agosto.