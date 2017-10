Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: Dybala in panchina, Allegri va col 4-3-3

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Ritorna la Serie A in grande stile, riparte dall'Allianz Stadium, dove la Juventus, dopo il pareggio sul campo dell'Atalanta, cerca il riscatto: ospite è una Lazio che finora ha sorpreso, correndo a grandi falcate verso il sogno Champions League, che deve misurarsi con i quarantamila della casa bianconera per testare le proprie ambizioni. Ottava di Serie A, è Juventus-Lazio l'anticipo delle 18: di seguito le formazioni ufficiali del match.

Massimiliano Allegri vara il 4-3-3, recuperando Khedira al centro del campo: insieme a lui spazio a Rodrigo Bentancur in cabina di regia e Blaise Matuidi, entrambi reduci dagli impegni con le Nazionali. In avanti turno di riposo per Dybala in vista della Champions, tridente con Douglas Costa, Higuain e Mandzukic. Nella linea difensiva davanti a Buffon rifiata Alex Sandro dopo i 180 minuti in verdeoro, dentro Asamoah; a destra Lichtsteiner, in mezzo Barzagli e Chiellini.

Juventus (4-3-3) - Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

Simone Inzaghi risponde optando per il classico 3-4-2-1, con i soliti Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic alle spalle dell'unica punta Immobile. Linea mediana con Marusic e Lulic sulle corsie, entrambi non al meglio, mentre al centro Parolo e Lucas Leiva sono le certezze. In difesa rientra Bastos, così come De Vrij. Completa il reparto Radu. In porta ovviamente Strakosha.

Lazio (3-4-2-1) - Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile. All. Inzaghi