Juventus - Sporting in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Sporting Lisbona, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Michael Oliver.

Diretta Juventus-Sporting

Gonzalo Higuain ha sbloccato l'ultima gara di Champions contro l'Olympiacos. | Juventus.com

QUI JUVENTUS

I bianconeri sono nel momento più complicato della loro stagione dopo l'inatteso KO per 1-2 contro la Lazio, 783 giorni dopo l'ultima volta in casa, risalente ad agosto 2015. Tuttavia, e questo il mister Allegri lo ha sottolineato in conferenza stampa, è sbagliato parlare di crisi.

Perchè comunque gli juventini restano terzi in campionato ed ancora in corsa su tutti i fronti. In campo europeo, la batosta al debutto contro il Barcellona è stata solo parzialmente arginata dalla successiva vittoria sull'Olympiacos. Vincendo questa doppia sfida ravvicinata con i portoghesi, di fatto, Madama sarebbe matematicamente qualificata.

I tre punti diventano dunque l'unico risultato accettabile per la truppa del tecnico livornese, che non avrà a disposizione nè Lichtsteiner (fuori dalla lista UEFA) nè tantomeno i nuovi acquisti De Sciglio e il misterioso Howedes (infortunati) sulla corsia di destra. Out anche Pjaca in attacco, recuperato invece Pjanic.

La probabile formazione scelta da Allegri. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

Max Allegri, nel ruolo di terzino destro nel suo 4-2-3-1, dovrebbe allora scegliere Sturaro, che completerà il pacchetto arretrato insieme al portiere Buffon e i difensori Benatia (favorito su Rugani), Chiellini (che ha parlato anche lui alla vigilia) ed Alex Sandro. In mediana, ritorna Pjanic al fianco di Matuidi, mentre sulla trequarti Cuadrado è molto avanti nelle quotazioni su Douglas Costa così come Mandzukic su Bernardeschi dall'altro lato. Dybala fa il trequartista, Higuain la punta.

Live Juventus-Sporting

Bruno Fernandes esulta così dopo un gol. | Sporting Clube de Portugal, Facebook.

QUI SPORTING

I portoghesi stanno vivendo un'ottima stagione, anche se non propriamente memorabile nei big match fino a questo momento. 0-0 nello scontro diretto più recente in campionato col Porto, sconfitta col Barcellona nell'ultimo matchday dei gironi, il cui accesso è stato garantito solo tramite il passaggio del turno preliminare.

La squadra è comunque pericolosa ed abituata ad affrontare un certo tipo di partite, come ha dimostrato vincendo la sua prima trasferta europea dell'annata contro l'Olympiacos. Basti ricordare che Jorge Jesus, l'attuale allenatore dei biancoverdi, era lo stesso che eliminò la Signora dall'Europa League edizione 2013-2014...

Un passaggio chiave dunque anche per gli iberici, una squadra dedita al sacrificio ma anche tecnica. Uno dei giocatori più significativi in tal senso è Bas Dost; in queste settimane il posto da titolare dell'olandese era stato messo in dubbio dall'ex Roma Doumbia, che oggi però non ha i 90' nelle gambe e partirà dalla panchina.

La risposta di Jesus. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

Jorge Jesus spera, invece, in un altro recupero-lampo, ovvero quello di Fabio Coentrao. Dovesse farcela, il portoghese giocherà insieme a Piccini (intervistato in settimana), Coates e Mathieu davanti all'estremo difensore Rui Patricio nella retroguardia del 4-2-3-1, altrimenti spazio a Jonathan Silva. In mediana coppia Carvalho-Battaglia, in avanti tutto il talento di Martins, Bruno Fernandes e Acuna alle spalle, appunto, di Dost.

Diretta live Juventus-Sporting

Mario Mandzukic ha, invece, siglato il definitivo 2-0. | Juventus.com

STATISTICHE & CURIOSITA'

Prima volta contro lo Sporting per la Juventus, ma ci sono tanti precedenti con squadre portoghesi, fra cui quelli dell'anno scorso negli ottavi di finale contro il Porto (eliminato con doppio 2-0 dagli italiani). Sarà sicuramente una gara speciale per Bruno Fernandes, vecchia conoscenza della nostra Serie A in cui ha collezionato 119 presenze in quattro stagioni; l'ex Sampdoria giocherà inoltre nella stessa casella occupata da Paulo Dybala, non proprio uno qualsiasi, dall'altro lato.