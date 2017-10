Udinese - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Udinese-Juventus, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Daniele Doveri.

QUI UDINESE

I friulani non sono stati protagonisti di un grande avvio di stagione, ed anzi hanno trovato finora molte più ombre che luci: il massimo picco stagionale è arrivato con il 4-0 alla Sampdoria prima della sosta, ma già settimana scorsa i piedi sono tornati saldamente per terra con la sconfitta per 2-1 sul campo della Fiorentina.

Una classifica per ora non molto negativa ma che potrebbe cambiare subito in peggio per i giuliani, oggi chiamati all'ostico compito di fare punti in un match praticamente impossibile - sulla carta. Ma bisogna comunque scendere in campo: questo il messaggio che anche il tecnico Delneri ha voluto lanciare in conferenza stampa.

In generale la posizione dell'allenatore - ex di giornata - non è delle migliori ed era già stata messa in dubbio ad inizio settimana: le voci continuano a susseguirsi in queste ore e chissà che una sconfitta non possa essere fatale. Oggi intanto il mister avrà a disposizione per la prima volta praticamente tutta la rosa.

Gigi Delneri dovrebbe scegliere un 4-3-3 con in porta Bizzarri ormai titolare fisso. Davanti a lui ballottaggio fra Widmer (favorito) e Stryger Larsen sulla destra degli altri tre, vale a dire Danilo, Nuytinck e Samir. A centrocampo Barak dovrebbe muoversi da mezzala insieme a Behrami (o Halfredsson) e Fofana, con De Paul e il ricercatissimo Jankto a supportare Maxi Lopez in attacco; attenzione alla possibilità che il centrocampista ceco vada in panchina in favore di Lasagna, con conseguente passaggio ad un 4-4-2.

QUI JUVENTUS

Non è un periodo esattamente facilissimo per i bianconeri in ottica campionato, dopo che settimana scorsa è arrivata la prima sconfitta in casa 783 giorni dopo l'ultima volta, per 1-2 in favore della Lazio; il pareggio di ieri fra Napoli ed Inter concede però già oggi la possibilità a Madama di accorciare a -3 dalla vetta.

Nel mezzo è arrivato anche un successo contro lo Sporting Lisbona, fondamentale per il passaggio del turno in Champions League, a placare un po' gli animi. Certo dal punto di vista prestazionale non sarà stata una grande Signora, ma mister Allegri è stato chiaro su questo punto: "I giudizi dipendono dal risultato".

Il tecnico ha confermato questa tesi anche nella sua conferenza stampa pre-partita, dove ha indicato come fondamentale questa vittoria. Certo non si può ambire al massimo quando, nei convocati per una trasferta, mancano ben sei elementi: De Sciglio, Howedes, Benatia, Sturaro, Matuidi e Pjaca non saranno infatti a disposizione del livornese oggi.

Max Allegri dovrebbe perciò puntare sul solito 4-2-3-1 con Buffon in porta e quasi certamente la linea composta da Lichtsteiner, Rugani, Chiellini ed Alex Sandro davanti a lui. A centrocampo Marchisio torna a disposizione, ma dovrebbe andare in panchina, in favore di Khedira e Pjanic; in avanti ballottaggio con Douglas Costa più di Cuadrado per la maglia sulla stessa linea di Dybala e del talismano Mandzukic alle spalle di Higuain.

STATISTICHE

Senza scendere nel dettaglio dei precedenti, vi basti ricordare che per la Juventus genericamente il campo dell'Udinese è terra di conquista. Certo però non è stato questo il caso della sfida di un anno fa, dove alla Dacia Arena i campioni d'Italia vennero frenati sull'1-1: all'iniziale gol di Duvàn Zapata rispose Bonucci di testa.