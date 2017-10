Juventus - SPAL in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-SPAL, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Fabrizio Pasqua.

QUI JUVENTUS

I bianconeri, dopo due partite di fila senza vincere in campionato, si sono ritrovati: prima il pesantissimo 2-1 allo Sporting in campo europeo, poi il sonoro 2-6 sul campo dell'Udinese di meno di 72 ore fa. Risultati che evidenziano, comunque, quello che è il grande limite juventino al momento.

Vale a dire, ovviamente, la difesa. Nove le reti subite finora nel massimo torneo nazionale dalla truppa di Allegri, che in conferenza stampa è tornato a battere sul tema della concentrazione a riguardo. In generale, l'approccio alle partite di Madama sotto l'aspetto mentale di recente non è stato dei migliori.

Non aiuta nemmeno la situazione in infermeria. Per la gara di oggi è tornato a disposizione De Sciglio - che ha comunque solo due allenamenti nelle gambe - ma rispetto alla rosa effettiva nei convocati mancano Mandzukic (squalificato), Howedes, Benatia, Sturaro, Matuidi e il lungodegente Pjaca.

Considerando anche quanto detto ieri da Max Allegri, il 4-2-3-1 della Signora vede pochi dubbi su chi scenderà in campo. In porta panchina per Buffon, fresco di elezione a miglior portiere dell'anno, per far spazio a Szczesny: in difesa giocano Lichtsteiner, Barzagli, Rugani ed Alex Sandro. A centrocampo Bentancur dovrebbe far riposare uno fra Khedira (più probabile) e Pjanic, mentre in attacco uno fra Bernardeschi (favorito) e Cuadrado agirà sulla destra del tridente con Dybala e Douglas Costa, alle spalle di Gonzalo Higuain.

QUI SPAL

Sono state settimane da derby per i ferraresi, impegnati prima contro il Bologna e, successivamente, contro il Sassuolo. Nonostante due prestazioni genericamente positive, non è arrivato nemmeno un punto: segnale importante riguardo alla maggiore concretezza che servirà in futuro.

Certo difficilmente stasera i romagnoli potranno sperare di far punti in un campo dove, prima della Lazio giusto due settimane fa, nessuno era riuscito a vincere per ben 783 giorni. Considerando poi che in trasferta gli emiliani hanno fatto punti solo nella rocambolesca vittoria con l'Udinese, le speranze sono ancora più basse.

Intanto, per la sfida di oggi, anche mister Semplici fa la conta degli assenti. Oltre al giovane Della Giovanna e a Vaisanen, infatti, non saranno a disposizione nemmeno Meret - ancora alle prese con problemi fisici -, ma anche Floccari (che si sta allenando a parte da diverse settimane), Grassi e Costa.

Leonardo Semplici, nel suo 3-5-2, dovrebbe dunque partire da Gomis in porta con Salamon (favorito su Oikonomou), Vicari e Felipe a completare il pacchetto arretrato. I tornanti sarebbero così Lazzari e Mattiello, calcisticamente nato proprio a Torino, con nel mezzo Rizzo, Viviani e Schiattarella. In attacco, Borriello (passato, in prestito dalla Roma, anche lui dai campioni d'Italia) fa reparto con Antenucci.

CURIOSITA'

I precedenti, seppur pochi, ci sono e sorridono ovviamente alla Juventus. Difficilmente oggi vedremo un'inversione di tendenza: d'altronde, nonostante non si tratti di una gara di copertina, è giusto ricordare che per molti dei calciatori di casa - come ad esempio per Douglas Costa - questa gara rappresenterà un minutaggio importante e dunque un'ottima occasione per farsi notare.